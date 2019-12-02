Рынки продолжили дисконтировать новости о том, что Дональд Трамп подписал закон о защите прав человека и демократии в Гонконге. Рынки акций продолжили снижаться: MSCI EM опустился на 0,9%; Shanghai Composite и Nikkei 225 – на 0,6%, DAX – на 0,1%, S&P 500 – на 0,4%. Между тем индекс волатильности VIX повысился на 7%, однако закрылся все равно ниже 100-дневной скользящей средней. Цена нефти Brent опустилась на 2,7%, до 60,5 долл./барр., однако сегодня утром во время азиатской сессии котировки нефти восстанавливаются на фоне комментариев Ирака о том, что ОПЕК и ее союзники могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи. Между тем котировки фьючерсов на ставку ФРС и доходности UST завершили пятницу практически без изменений.

Индекс доллара снизился на 0,1% д/д, тогда как евро и британский фунт укрепились на 0,3% к доллару. Валюты развивающихся стран преимущественно ослабли на фоне снижения аппетита к риску. Бразильский реал подешевел на 0,6%, мексиканское песо – на 0,3%; индийская и индонезийская рупия – на 0,1-0,2%. Китайский юань закрылся без изменений. В то же время южноафриканский ранд показал опережающую динамику, укрепившись на 0,3%. Колумбийское песо подорожало на 0,1%, чилийское песо укрепилось на 2,2%, отыграв предыдущее снижение. Между тем стоит отметить, что центробанки Южной Кореи и Шри-Ланки оставили свою денежно-кредитную политику без изменений.

Рубль за день ослаб на 0,4%, до 64,34 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 1,8 млрд долл., оказавшись чуть ниже среднедневного объема за месяц. Согласно опубликованным в пятницу данным CFTC, чистая спекулятивная позиция американских инвесторов в рубле в недельном сопоставлении не изменилась (26 тыс. контрактов; на уровне медианного значения за период с начала года).

Главным событием этой недели станет саммит ОПЕК в Вене (5-6 декабря). Среди макроэкономических публикаций стоит отметить индексы PMI мировой экономики. Также в повестке дня данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США – последний важный релиз, публикуемый в преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе.