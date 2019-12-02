На этой неделе будет опубликован блок ключевой макростатистики в США. В частности, выйдет индекс ISM (пн), который вероятно продолжит указывать на слабость в производственном секторе. Дефицит торгового баланса (чт) может расшириться до —$54 млрд на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Тем не менее, статистика по рабочим местам за ноябрь (ср, пт) – будет, вероятно, лучше значений октября на фоне прекращения забастовок в General Motors, что может поддержать потребление. Последнее, вероятно, станет одним из ключевых аргументов ФРС в отношении паузы в снижении ставок на декабрьском заседании.

Из прочих новостей, продолжатся предвыборные дебаты в Великобритании (пт), где пока — согласно предварительным опросам — лидирует консервативная партия Б. Джонсона с 359 местами из 650. Кроме того, состоится заседание ОПЕК+ (чт), где, вероятно, участники продлят сделку по ограничениям добычи нефти. В газовой отрасли ключевым событием станет запуск северного участка газопровод «Сила Сибири» (пн), который будет поставлять газ из России в Китай экспортной мощностью в 38 млрд куб. м/год.

В России на этой неделе Минфин, вероятно, объявит об увеличении объемов покупок валюты по бюджетному правилу (ср) до 283 млрд руб. ($4,4 млрд) в декабре по сравнению с октябрем в связи с ростом цен на нефть и календарным фактором. С учетом догоняющих интервенций суммарные покупки могут составить ок. 345 млрд руб. ($5,4 млрд), однако в текущем квартале это не должно стать проблемой для валютного рынка, т.к. в 4К19 интервенции стерилизуют текущий счет лишь на 35-40%.

Также важной темой станут данные по инфляции за ноябрь (пт). На неделе с 19-25 ноября рост ИПЦ составил 0,1% н/н, главным образом за счет роста цен продовольствия. Это возврат к ситуации повышенного инфляционного давления, которое наблюдалось в ноябре прошлого года накануне повышения НДС и ослабления рубля. Сейчас же может сказываться ускорение роста расходов бюджета для выполнения годового плана. В случае, если за последние 5 дней прошлого месяца инфляция была околонулевой, мы сможем увидеть годовой рост цен в ноябре на уровне 3,6% г/г. Стабилизация ИПЦ и улучшение индикаторов потребительской и строительной активности на фоне усиления бюджетной поддержки снижает необходимость немедленного снижения ключевой ставки Банка России в декабре.