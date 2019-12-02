На фоне восстановления в ноябре цен на сталь в Китае и на мировых рынках рентабельность производства горячекатаной стали в Китае повысилась более чем на 20 долл./т, достигнув 243 долл./т, что соответствует нашему прогнозу на конец 2020 г. В России, несмотря на произошедшее в октябре снижение внутренних цен на горячий прокат, премия к цене внутреннего рынка осталась выше 100 долл./т, а восстановление цен в рамках поставок на условиях FOB Черное море указывает на низкую вероятность их дальнейшего снижения. Более высокий уровень цен в черноморском регионе в ноябре позитивно отражается на показателях НЛМК и Erdemir, тогда как в случае Евраза перспектива прибыли выглядит более пессимистично в связи с падением цен на уголь и арматуру.

Стоимость мировой корзины сырья для производства стали существенно не изменилась, но цены в России могут снизиться на 10–20%. Стоимость мировой корзины сырья для производства стали в ноябре практически не изменилась. В России внутренняя цена на концентрат железной руды снизилась на 11%, но мы видим потенциал для дальнейшего снижения внутренних цен на железную руду и коксующийся уголь еще на 15–20%. Тем временем в Турции импортные цены на лом в прошлом месяце выросли еще на 15%, что позитивно отразилось на уровне внутренних цен на сталь.

Восстановление мировых цен на сталь в ноябре, более позитивная динамика цен в черноморском регионе. Основной вклад в повышение мировых цен, как мы полагаем, внес китайский рынок, где в ноябре внутренние цены на горячекатаную сталь и арматуру выросли на 6–11% за счет более быстрого сокращения выпуска при по-прежнему высоком спросе со стороны строительного сектора. Цены поставок на условиях FOB Черное море росли вслед за восстановлением мировых цен: в ноябре цены на горячий прокат и слябы повысились на 10%.

В России цены на горячекатаную сталь скорректировались вниз; дальнейшего снижения может не произойти. Цены реализации горячекатаной стали российских производителей в октябре снизились на 8%, и на данный момент премия к экспортной цене составляет 113 долл./т. Средняя премия к цене внутреннего рынка за октябрь–ноябрь составила 133 долл./т (EXW). По информации Metal Expert, некоторые российские производители рассчитывают в декабре сохранить цены на условиях поставки с завода на уровне предыдущего месяца, в пользу чего, как мы полагаем, свидетельствует восстановление черноморских котировок. Цены на арматуру в ноябре снизились на 8%, отстав в динамике от цен на горячий прокат.

Потребление стали в России в октябре снизилось, но за 10м19 выросло на 7%. Рост потребления стали в России в октябре продолжил замедляться, составив 3% г/г (против 7% г/г за 10м19), вследствие первого в этом году сокращения спроса на сортовой прокат, которое отчасти компенсировалось повышением спроса на листовую сталь.

Расходы на финансирование национальных проектов продолжают расти, что может позитивно отразиться на показателях сектора. В сентябре расходы федерального бюджета на финансирование инфраструктурных нацпроектов повысились на 24% м/м, до 50 млрд руб., что всего на 26% меньше среднемесячного плана на 2019 г. Правительство также рассматривает возможность запуска новых проектов на сумму 1 трлн руб. Если окончательное решение по таким проектам будет принято в 2020 г., то общий размер финансирования инфраструктурных проектов и потребление стали могут вырасти на 35%.



