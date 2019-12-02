Понедельник российский рынок акций проводит в умеренно приподнятых настроениях. Отечественные активы получают поддержку со стороны восстановления нефтяных котировок в направлении $62 за баррель, внутренних корпоративных историй и относительно неплохого внешнего фона.

Минувшая «черная пятница» в США оказалась рекордной – покупатели потратили в онлайн-магазинах $7,4 млрд, то есть почти на 20% больше, чем в 2018 году. Фьючерсы на американские индексы умеренно подрастают. В плюсе сегодня и европейские индексы – производственные PMI в Германии и других странах еврозоны за ноябрь вышли лучше ожиданий аналитиков. Превысил ожидания и ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin – показатель вырос до 3-летнего максимума (51,8).

Помимо статистического позитива покупкам в начале недели способствуют новые сообщения в плоскости торговых переговоров США и Китая. Несмотря на то, что в ответ на подписанный Трампом закон о демократии в Гонконге Пекин ввел санкции против американской стороны, последовавшую реакцию можно характеризовать как умеренную. Более того, некоторые СМИ со ссылкой на источники в штабе переговорщиков отмечают, что Трамп, скорее всего, не пойдет на повышение тарифов 15 декабря, а первая фаза торговой сделки будет заключена в декабре.

В корпоративном разрезе сегодня выделяются акции «Газпром» — бумагам компании сопутствует новостной фон, связанный с запуском газопровода «Сила Сибири», а также новая дивидендная политика – согласно ей, дивидендов в размере 50% от прибыли можно ждать уже в 2022 году. НМТП растет на уверенной квартальной отчетности – чистая прибыль компании за отчетный период выросла в 2,4 раза. Северсталь выглядит сегодня хуже рынка на фоне дивидендной отсечки.

В ближайшие дни могут увеличиться ценовые колебания в нефти на фоне приближения IPO Saudi Aramco и заседания ОПЕК+ (5-6 декабря). Завтра участники торгов продолжат внимательно следить за информацией, связанной с торговыми переговорами США и КНР, развитием событий в Гонконге. Важной статистики во вторник не ожидается. Московская биржа опубликует данные об объеме торгов за ноябрь 2019 г. Некоторой нервозности на российских площадках могут добавить завтрашние слушания в сенате США о политике в отношении РФ.

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 2930-2970 пунктов.