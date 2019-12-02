Несмотря на короткую предпраздничную неделю с низкими оборотами торгов, индекс S&P 500 установил новый исторический максимум и впервые в истории закрылся выше 3150 пунктов. В конце прошлого года мы поставили целевой уровень по S&P 500 на этот год как раз 3150 пунктов, и в этом году не было момента, когда мы хотели бы пересмотреть наш прогноз. Несмотря на сезонно благоприятный период для рынков (декабрь является одним из лучших месяцев для рынка акций), мы рекомендуем не делать больших ставок на «предновогоднее ралли» и считаем, что следующее сильное (в районе 5%) движение на рынках более вероятно случится вниз, чем вверх:

1) Торговое соглашение уже в цене, хотя ещё не подписано.

2) Скорее всего, после подписания соглашения, фокус сместится на оставшиеся разногласия между США и Китаем, которых немало. Например, статус протестов в Гонконге.

3) Хорошая макроэкономическая статистика не окажет большого влияния на динамику индекса S&P 500, а скорее скажется на отдельных секторах. Например, мы ждем дальнейшего роста акций компаний «второго эшелона» даже при нейтральной динамике рынков.

4) Позитивный эффект от торгового соглашения не успеет сказаться на финансовых показателях компаний к началу сезона отчетностей. В связи с этим мы ждем относительно консервативных прогнозов на 2020 год, что может привести к коррекции акций.

Отдельно отметим, что после мощного роста рынка акций потенциал роста до консенсус-прогноза по S&P 500 (рассчитанного на основе целевых цен по акциям, входящих в индекс) сократился до 7%. За последние 10 лет было 7 случаев, когда потенциал роста снижался до 7% уже после сезона отчетностей (выделены на графике ниже), и в каждом случае рынок акций давал более привлекательные уровни для входа в течение следующих двух месяцев.

Несмотря на наш осторожный краткосрочный взгляд, долгосрочный прогноз остается позитивным. В частности, мы считаем, что в следующем году рынки акций также вырастут на 10%+. Интересно, что за последние 30 лет было 8 случаев, когда S&P 500 вырастал на 20%+ за календарный год и каждый раз рост продолжался и в следующем году.