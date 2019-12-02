В лидерах роста к середине дня пребывали акции Системы (+2,99%) и бумаги НЛМК (+2,52%). Акции Газпрома подорожали на 0,99%. В лидерах снижения были бумаги Северстали (-2,14%), упавшие после дивидендной отсечки, и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,68%).

Акции Газпрома начали неделю ростом на фоне новостей о запуске трубопровода “Сила Сибири”. Тем не менее бумаги к середине сессии отступили от максимумов дня, что можно объяснить давлением из-за объявления о санкциях США в отношении компаний, связанных с “Северным потоком-2”.

C технической точки зрения акции НЛМК в понедельник подошли к максимуму с начала ноября 133,70 руб. ADX дневного графика говорит об усилении восходящего тренда и не исключает попыток закрепиться выше указанной отметки, в случае чего рост может ускориться в район 138,50 руб. Если же игрокам на повышение ноябрьский максимум окажется не под силу, бумаги могут вернуться к торговле в среднесрочном диапазоне 125-134 руб.