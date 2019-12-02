На прошлой неделе на глобальных рынках в целом преобладали умеренно позитивные настроения, отчасти обусловленные хорошей статистикой по американской экономике (так, рост ВВП в третьем квартале составил 2,1% в годовом сопоставлении против консенсус-прогноза аналитиков, равного 1,9%). По вопросу торговых переговоров поступала противоречивая информация, при этом подписание президентом США закона о защите демократии в Гонконге не привело к существенному снижению аппетита к риску. Ставки по 10-летним гособлигациям США сохранились у уровня 1,8%. Спреды по еврооблигациям развивающихся стран умеренно сужались. В лидерах оказались российские бумаги. Пятилетний CDS на РФ снизился до 69 б.п. Индексы Euro-Cbonds IG Corporate EM и Euro-Cbonds IG Russia выросли на 0,1% и 0,2% соответственно.

На рублевом долговом рынке продолжалась преимущественно боковая динамика на фоне отсутствия новых триггеров для роста рынка. Ставки по ОФЗ умеренно повышались после снижения на предшествующей неделе. Кривая ОФЗ поднялась на 5-10 б.п. Индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,2%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,2%.

В ближайшее время на аппетит к риску глобальных инвесторов сильное влияние будут оказывать ожидания результатов торговых переговоров США и Китая. Кроме того, на текущей неделе интерес представляет статистики по ключевым экономикам (США, Китай и еврозона).

При этом рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря благоприятным внутренним факторам, а именно высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым расширились ввиду того, что ОФЗ показывали в последние недели более быстрое снижение ставок. В ближайшее время спреды по корпоративным облигациям могут продемонстрировать сужение (и соответствующий ценовой рост).

Рубль

На прошлой неделе общей динамики среди валют EM снова не сформировалось. Индекс валют EMCI снизился на 0,4%, рубль умеренно скорректировался, на 0,7%.

Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков, на что могут повлиять новости по торговым переговорам США и Китая, а также по монетарной политике глобальных центробанков. Учитывая, что глобальные центробанки взяли паузу в снижении ставок, до конца года возможно умеренное ослабление рубля. На ближайшую перспективу видим целевой диапазон торгов в российской валюте на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар.