Торговая неделя на российском рынке акций началась с роста. Поддержку оказали отскок нефти и подъем фьючерсов на западные индексы. Однако позитивная динамика достаточно быстро сменилась волной распродаж. По мере ухудшения внешнего фона российские индексы также последовали общей тенденции и в итоге завершали сессию на отрицательной территории. Объемы торгов в акциях индекса МосБиржи составили около 56 млрд руб. Эти цифры сопоставимы со средними оборотами за ноябрь.

В лидерах по торговой активности остаются акции Газпрома, обороты в которых кратно превышают объемы во всех остальных наиболее ликвидных бумагах. Обращаем внимание, что голубые фишки (-0,61%) в понедельник выглядели заметно хуже, чем акции компаний средней и малой капитализации (+0,37%). В результате спред между соответствующими индексами продолжил сокращаться. Подобная динамика в условиях рыночной консолидации является стандартным явлением.

При этом распродаж широким фронтом вчера все-таки не наблюдалось. Среди тяжеловесных бумаг хуже рынка выглядели нефтегазовые бумаги с дивидендной доходностью (на 12 мес.) ниже среднерыночной: Газпром (-1,36%), Роснефть (-1,26%), Сургутнефтегаз-ао (-1,88%), Новатэк (-0,73%). А вот нефтяники с высокими ожидаемыми дивидендами избежали столь активных распродаж и завершали сессию в плюсе: Татнефть (+1,01%), Газпром нефть (+0,57%), Лукойл (+0,36%).

В этом плане ставка на компании с более высокими выплатами, на наш взгляд, по-прежнему может быть оправдана. Наибольший интерес среди нефтяных бумаг в среднесрочной перспективе представляют Лукойл и Газпром нефть. Если последняя не входит в состав индекса МосБиржи, то Лукойл занимает в нем 14,4%. Именно акции этой нефтяной компании могут оказывать наибольшую поддержку индексу среди тяжеловесных бумаг.

Сегодня старт дня на российском рынке может пройти в умеренном минусе, учитывая внешний фон и слабую динамику фьючерсов на акции в предыдущую вечернюю сессию. При этом по индексу МосБиржи остается актуальным боковой коридор. В сложившейся ситуации остается только ждать пробоя одной из границ бокового канала. Если вдруг будет пройдена вниз отметка 2905 п., то далее можно будет ориентироваться на движение к поддержкам около 2850–2860 п. Верхняя граница коридора последних недель проходит около 2960–2965 п. Потенциальное преодоление этих отметок в декабре могло бы открыть дорогу в сторону новых максимумов (3010 п.).

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета Московской биржи по оборотам в ноябре.

На мировых фондовых площадках накануне преобладали распродажи. Американский индекс широкого рынка S&P 500 продолжил откатываться от исторических максимумов и просел на 0,9%. Потенциал для снижения еще есть: ближайшая поддержка расположена около 3085 п.

Общий фон накануне ухудшился на фоне очередного обострения темы «торговых войн». Дональд Трамп восстановит ввозные пошлины на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины. Американский президент обвинил страны в масштабной девальвации национальных валют, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Действия Трампа в отношении Бразилии и Аргентины сохраняют градус напряженности в процессе торгового протекционизма, однако ключевым вопросом все-таки остается тема взаимоотношений с КНР. До 15 декабря, когда должны быть введены дополнительные торговые пошлины на китайские товары объемом $156 млрд со стороны США, осталось совсем немного времени. При этом «первая фаза» торгового соглашения пока по-прежнему не подписана.

Новости о торговой сделке и ходе переговоров поступают каждый день, иногда противоречивые. В результате комментарии чиновников или даже самого Трампа постепенно девальвировались и перестали вызывать мощную реакцию на рынках. Если вдруг в течение декабря сторонам удастся подписать соглашение, то это в моменте вызовет локальный всплеск оптимизма, который в свою очередь может быть использован многими крупными игроками для фиксации прибыли в рисковых активах. То есть считаю, что даже если мы увидим подписание «первой фазы», то дальнейший рост может быт кратковременным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник еще немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,11%, нефть Brent в плюсе на 0,31%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно ниже уровня закрытия понедельника.