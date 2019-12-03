По итогам торгов понедельника американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,86%, закрывшись на отметке 3113,87 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,96%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов, до 1,82%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на восемь базисных пунктов, до —0,28%.

Поводом для минорных настроений послужили заявления президента США Дональда Трампа о том, что США восстанавливают пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии. Дополнительное давление на биржевые индексы оказали данные по деловой активности в производственном секторе США. Так, согласно данным Института управления поставками, индекс ISM Manufacturing в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с октябрьским показателем в 48,3 пункта, продемонстрировав сокращение четвертый месяц подряд, Однако основной проблемой, которая, похоже, перейдет с инвесторами в новый год, по-прежнему остается неопределенность по деталям и срокам первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,66%, закрывшись на отметке 60,89 доллара за баррель. После провальной пятницы в понедельник "быкам" оказали поддержку заявление министра нефти Ирака Тамер аль-Гадбана, о том, что ОПЕК+ на заседании 5-6 декабря рассмотрит возможность сокращения объемов добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, а также статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе Поднебесной в ноябре увеличился до 51,8 пунктов. Сегодня после окончания торгов игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти; эти цифры вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,48%, закрывшись на отметке 2921,18 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2910 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 142100 и 141000 пунктов, сопротивление — 144500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,17 руб./$, прибавив 0,22% по отношению к американскому доллару. На данном этапе пара доллар/рубль смогла отбиться от уровня 64,50 и для дальнейшего укрепления рубля ей нужно закрепиться под отметкой 64. Однако повторный тест и пробой рубежа 64,50 приведет к снижению российской валюты к уровню 65 руб./$.