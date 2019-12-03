Новый месяц российский рынок акций начал за здравие, реагируя на рост американских фьючерсов и отскок нефти. Но позитивная динамика на западных площадках быстро иссякла, и день мы закрыли в полупроцентном минусе, опять на верхней границе поддержки 2910-2920 пунктов по Индексу Мосбиржи.

Под занавес наших торгов по всем рынкам прокатилась мощная волна распродаж. Дональд Трамп обвинил Аргентину и Бразилию в искусственном занижении курса своих валют, что создает им преимущества в торговле. На этом основании он решил восстановить ввозные пошлины для этих стран на сталь и алюминий.

В общем-то повод не очень сильный, чтобы американские рынки упали почти на процент, но биржевые индексы США находятся вблизи исторических максимумов, довольно сильно перегреты и решение Трампа было использовано как причина для коррекции.

Однако говорить о смене среднесрочного восходящего тренда на российском рынке акций пока рано. Вчера в плюсе закрылись «Лукойл», «Мосбиржа» и даже «Норникель». Спрос наблюдался и в бумагах «второго эшелона». Это говорит о том, что инвесторы не готовы к распродажам и продолжают искать новые идеи.

Сегодня внешний фон с утра складывается слабо позитивным. Отскакивают американские фьючерсы и нефть. Поэтому в первой половине дня не ждем тестирования поддержки Индекса Мосбиржи. Наоборот, вероятен небольшой отскок.

В целом же боковик на рынке акций продолжится. О выходе из него можно будет говорить в случае закрепления Индекса Мосбиржи либо ниже 2900, либо выше 2950 пунктов.

Наиболее перспективны сейчас дивидендные бумаги, по которым в декабре-январе пройдут отсечки реестров на получение промежуточных дивидендов.

Несмотря на вчерашнее 1,36-процентное падение акций «Газпрома» и снижение на процент фьючерсов в вечернюю сессию, на бумаги в среднесрочной перспективе продолжаем смотреть с оптимизмом. После отыгрывания дивидендных историй спрос обязательно перекинется на «Газпром».

Решение Трампа по пошлинам вызвало резкое снижение курса доллара к основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар росла на полпроцента и подкрадывалась к отметке 1,11. Это прервало ослабление рубля, который, впрочем, в утренние часы все-таки ткнулся в сопротивление 64,5.

Напомним, что предыдущее сопротивление 64,10 пара доллар-рубль сумела пробить лишь с четвертого раза. До конца декабря на российскую валюту смотрим без особого оптимизма и ждем ухода курса как минимум в район 65.

На негативном внешнем фоне вчера нефть прервала отскок и развернулась от отметки 62, потеряв от дневных максимумов к закрытию торгов доллар. В ожидании саммита ОПЕК+ шортить нефть очень рискованно: вряд ли там будут приняты судьбоносные решения, но словесную поддержку нефти мы наверняка услышим. Первой целью роста нефтяных котировок является район чуть выше 63 долларов за баррель и он, скорее всего, будет достигнут.