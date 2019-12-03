По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 0,48%, до 2921,18 п., а индекс РТС на 0,39%, до 1432,81 п.

День на отечественном рынке начинался вполне позитивно. Китай неожиданно сообщил о повышении производственной активности в ноябре. «Газпром» запустил «Силу Сибири» в присутствии лидеров РФ и КНР. Акции компании доходили до отметки 263,4, но на фоне вечернего пессимизма упали на 1,36%, до 254,03. Как стало известно, Д. Трамп обвинил Аргентину и Бразилию в манипулировании валютами и сообщил о возвращении пошлин на сталь и алюминий из этих стран. Торговые переговоры с Китаем также идут весьма сложно, поскольку Китай настаивает на отмене ранее принятых барьерных тарифов, но Белый дом пока согласен лишь на отмену или задержку пошлин, которые должны были быть повышены с 15 декабря. К вечеру нефть растеряла почти весь свой дневной прирост. Бумаги «Роснефти» потеряли 1,26%, хотя также торговались в плюсе в начале дня. Акции «Северстали» подешевели на 2,53% по случаю дивидендного разрыва. Однако самыми слабыми оказались бумаги Yandex (-2,69%), хотя глава РФ В. Путин подписал закон, обязывающий производителей мобильных устройств устанавливать российское программное обеспечение. Среди слабых бумаг также были X5 Retail Group (-2,63%), обыкновенные «Сургутнефтегаз» (-1,88%) и привилегированные (-1,38%). Сильнее всех оказались АФК «Система» (+2,99%), «ТГК-1» (+2,9%), и «ОГК-2» (+1,83%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 56,256 млрд рублей.

Отечественная валюта провела весьма волатильные торги. В первой половине дня рубль слабел, реагируя на заявления главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о том, что регулятор пока не обнаруживает поводов для пересмотра диапазона нейтральной ставке. На текущий момент таковым является 6,0%-7,0%. Однако к вечеру индекс доллара терял почти 0,4%, что отразилось и на валютах развивающихся стран. Поводом для давления на американца стала статистика по производственной активности в США.

Торги в США завершились существенным падением индексов. Неприятной неожиданностью стало то, что индекс ISM в производственной сфере упал в ноябре до 48,1 п. с 48,3 п. в октябре. С другой стороны, показатель деловой активности в производственной сфере от Markit вырос до 52,6 п. с 52,2 п. Особое беспокойство на рынке вызывает слабость новых заказов. ISM новых производственных заказов упал до 47,2 п. с 49,1 п. в октябре. Расходы на строительство упали за октябрь на 0,8% при ожиданиях роста на 0,4%. Статистика в большей степени отразилась на долларе, а вот урон рынку принёс очередной твитт на тему тарифов для Аргентины и Бразилии, которых Д. Трамп обвинил в преднамеренном ослаблении валюты для получения торговых преимуществ. Торговый министр США Уилбар Росс сообщил, что президент готовит новые тарифы, если торговая сделка не будет заключена. По итогам дня DJIA упал на 0,96% до 27783,04 п., а S&P 500 на 0,86% до 3113,87 п.

Азиатские рынки снижались на фоне роста торговой напряжённости. Резервный Банк Австралии сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 0,75%, но для спекулянтов это оказалось достаточным поводом, чтобы уронить S&P/ASX 200 более чем на 2%. В остальном, можно говорить, что азиатские индексы вновь почувствовали давление торговой войны. США могут повысить пошлины на ряд традиционных французских товаров в ответ на новый налог, который предполагается взимать с продаж интернет-компаний на территории Франции. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23367,91 п. (-0,69%), Hang Seng — 26368,79 п. (-0,29%), Shanghai Composite — 2876,75 п. (+0,03%).

Нефть сохраняла позитивный настрой. Reuters пишет о том, что идею расширить ограничения добычи ещё на 400 тыс. бар. до 1,6 млн бар. в день также поддерживает Саудовская Аравия. На рынке полагают, что тем самым Эр-Рияд пытается поддержать интерес к первичному размещению акций Saudi Aramco. К 9:00 мск Brent — $61,09 (+0,28%), WTI — $56,18 (+0,39%), Золото — $1466,4 (-0,19%), Медь — $5849,99 (+0,11%), Никель — $13730 (+0,11%).

Индекс доллара подрастал на 0,06% до 97,92 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 1,84% по сравнению с 1,83% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,107 (-0,05%), GBP-USD — $1,294 (-0,01%), USD-JPY – 109,18 (+0,18%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Рынкам вновь напомнили, что торговая война США — это не только против Китая. Ситуация усугубляется тем, что в предвыборный год администрация Д. Трампа будет менее склонна к компромиссам. Отечественный рынок может начать день в минусе, а главным вопросом станет удержание отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Закрытие дня ниже этого уровня усилит вероятность коррекции до зоны 2800-2820 пунктов.