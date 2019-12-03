В начале недели мировые рынки перешли к снижению. Ключевые американские индексы вчера потеряли в пределах 1%. Поводом к чему послужило несколько факторов.

Во-первых, текущая неделя в отличие от предыдущих богата на публикацию важной экономической статистики, что влияет на рыночный сантимент. В частности, внимания заслуживают данные по деловой активности в промышленном секторе США. Индекс PMI в ноябре показал рост с 52,2 до 52,6 пунктов, индекс ISM, наоборот, снизился с 48,3 до 48,1 пунктов, но остается выше уровня в 42,9 пунктов, который ассоциируется с началом рецессии. Расхождение в показателях демонстрирует слабость промышленного сектора и усиливает опасения замедления американской экономики. В контексте же мировой экономики данные по деловой активности сигнализируют об улучшении ситуации в секторе в ноябре относительно предыдущего месяца, мировой PMI подрос с 49,8 до 50,2 пунктов.

Во-вторых, намерения Китая ввести санкции на ряд американских компаний и физических лиц в ответ на поддержку протестующих в Гонконге со стороны США может подорвать переговорный процесс между странами о торговой сделке. Волатильности добавили и заявления Д. Трампа о введении пошлин на поставки стали и алюминия из Бразилии и Аргентины из-за девальвации своих валют. Также в ответ на цифровой налог, который затрагивает крупные американские технологические компании, после продолжительного расследования США готовят пошлины на французские товары объемом 2,4 млрд. долл., в перспективе ограничения могут коснуться и Австрии, Италии и Турции.

При этом динамика азиатских площадок на утро вторника не демонстрирует выраженной негативной динамики, как и фьючерс на индекс S&P 500. Инвесторы по-прежнему продолжат ждать подробностей о перспективах переговоров США-Китай. Макростатистика, способная всерьез повлиять на настроения, выйдет завтра.

Вчера индекс МосБиржи предпринимал попытки к росту, но все же завершил торги снижением. Сезон квартальной корпоративной отчетности в России подошел к завершению, поэтому фокус инвесторов будет больше смещаться в сторону ситуации на глобальных рынках. Учитывая некоторое ухудшение настроений, индекс МосБиржи сегодня продолжит проторговывать середину диапазона 2900-2950 пунктов. Откатное движение к 2900 пунктам по-прежнему выглядит более естественным на горизонте нескольких недель ввиду ожидаемого постепенного спада эйфории.