Торги на фондовых биржах США в понедельник, после неоднозначного начала дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,8-1,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы продавали акции на фоне геополитических опасений и введения санкций Пекином против США из-за принятия законопроекта по Гонконгу. Кроме того, рынки были разочарованы ослаблением в промышленном секторе Штатов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет порядка 0,2% главным образом в рамках коррекции. В СМИ сообщается о возможном заключении первой фазы торговой сделки с КНР до конца текущего года, несмотря на гонконгский вопрос. Тем временем во вторник беспокойство инвесторов могут вызвать заявления Трампа о грядущем возвращении импортных пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины.

Торги в Европе, после роста в первой половине дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 2%. Инвесторы поддались общемировому пессимизму.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял около 0,7%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Поддержку настроениям в КНР оказывают опубликованные ранее лучшие, чем ожидалось, данные по промышленному сектору страны в ноябре.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют менее 0,5%, продолжая начатое накануне повышение. Инвесторы пытаются восполнить резкое падение котировок в пятницу, чего сделать, однако, пока не удается. Поддерживающим фактором выступают надежды на продление соглашения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до середины следующего года. На рынке также ходят слухи о желании ряда стран расширить объемы сокращения добычи на 400 тыс баррелей. В то же время неуверенность инвесторов в итогах встречи продолжает оказывать давление на цены. Ближайшей поддержкой для котировок Brent выступает уровень 60,30 долл, а для WTI – отметка 54,85 долл.

Индексы Мосбиржи и РТС, после попыток роста в начале дня, завершили торги снижением и подошли вплотную к поддержкам 2920 и 1430 пунктов соответственно. Техническая картина на биржах в целом не претерпела изменений. Индексы остаются в рамках краткосрочных диапазонов (2900-2960 и 1420-1470 пунктов), до выхода из которых не стоит рассчитывать на ярко выраженный тренд.

Рубль накануне почти не изменил позиций против доллара и евро. Пара доллар/рубль в течение сессии отступила от верхней границы диапазона 63,50-64,50 руб, пробитие которой откроет дорогу к 65 руб. Пара евро/рубль поднялась выше 71 руб, что говорит о перспективах роста в район максимумов с начала ноября, ближе к 71,40 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от улучшения внешнего фона и попыток нефтяных цен вернуть утраченные позиции. Оптимизм на зарубежных площадках, однако, выглядит хрупким, что может обеспечить тестирование ближайших поддержек индексами РФ в течение сессии. Вторник в целом обещает быть спокойным на события днем, и данный факт при отсутствии позитивных драйверов может создать условия для дальнейшей фиксации прибыли или же консолидации рынка вблизи достигнутых накануне значений.