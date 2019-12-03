Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии вторника. Ухудшение внешнего фона будет мешать росту стоимости российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3%, в районе 2915-2930 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910 и 2900 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2940 и 2950 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

На фоне некоторого ухудшения настроений, индекс Мосбиржи сегодня продолжит проторговывать середину диапазона 2900-2950 пунктов, считает Роман Антонов из Промсвязьбанка.

"Откатное движение индекса к 2900 пунктам по-прежнему выглядит более естественным на горизонте нескольких недель ввиду ожидаемого постепенного спада эйфории", — добавил он.

Следующей целью роста доллара является уровень 64,5 рубля, однако предыдущее сопротивления а 64,1 рубля доллар сумел пробить лишь с четвертого раза, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "До конца декабря на российскую валюту смотрим без особого оптимизма и ждем ухода курса как минимум в район 65 рублей за доллар", — добавил он.

Прогноз курса доллара на вторник — 64-64,25 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,7-1,1% из-за вернувшихся опасений по поводу импортных пошлин США на китайские товары и после выхода негативной макроэкономической статистики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются — на 0,3-1%, японский Nikkei 225 — на 0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,9%.

Стоимость нефти повышается на 0,2% — до 61,05 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1073 доллара против 1,1079 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок снизился к уровням предыдущего закрытия на фоне ухудшения вечером конъюнктуры мировых рынков. Фондовые площадки вечером в понедельник теряли позиции, а рынок нефти растерял часть коррекционного роста на фоне слабой макроэкономической статистики по США. К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,48% — до 2921,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1432,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 14 копеек и составил 64,17 рубля, евро повысился на 27 копеек — до 71,14 рубля, следует из данных Московской биржи.