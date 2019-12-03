На рост доходности UST10 российские суверенные еврооблигации отреагировали заметным падением котировок. Неделя началась с резкого повышения доходности UST10 (до 1,85%) после выхода хорошей статистики в Китае. В то же время цены на нефть растеряли утренний прирост и по итогам дня не изменились, составив 61,1 долл./барр. Российские евробонды отреагировали на движение доходности базового актива заметным падением цен, при этом оно было сильнее, чем у бумаг других ЕМ, что выглядит адекватно, учитывая опережающую динамику российских евробондов в последние дни. Котировки длинных выпусков упали на 0,7–1,1 п.п., а на среднем участке кривой цены опустились на 0,2–0,4 п.п. Таким образом, российские бумаги за один день растеряли прирост прошедшей недели, и доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 выросли до 3,94% и 3,15% соответственно. При этом спреды российских бумаг остаются на минимумах, в частности, пятилетний CDS-спред РФ сейчас составляет 69 б.п. Мы по-прежнему ожидаем, что коррекция в евробондах может продолжиться, и под давлением в первую очередь будут длинные бумаги.

Евробонды ВЭБа и МКБ продолжили дорожать. В корпоративном сегменте евробонды в понедельник не отреагировали на динамику суверенных выпусков, и в среднем торговались нейтрально, лишь некоторые выпуски продолжили рост. В нефтегазовом секторе стоит выделить длинные еврооблигации Газпрома – они потеряли 0,1–0,4 п.п. от номинала. В то же время рост на 0,1–0,2 п.п. показали евробонды ВЭБа и МКБ. Спред между CRBKMO’24 (YTM 5,1%) и CRBKMO’23 (YTM 4,3%) остается очень широким – 75 б.п. Немного подешевел «вечный» суборд Газпромбанка – минус 0,3 п.п., а за последнюю неделю его потери составили почти 0,8 п.п. В металлургическом секторе многие выпуски прибавили по 0,1 п.п. от номинала. Сегодня утром внешний фон слабо негативный: доходность UST10 вновь поднялась до 1,84%, цены на нефть стабильны после снижения вчера вечером. Азиатские рынки – в минусе, фьючерсы на американские индексы понемногу дорожают.