Спрос на безопасные активы не активен. Облигации не растут цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется у 1,83%. Золото растет выше $1450 за унцию. Котировки Brent поднялись выше $62 за баррель на новостях о том, что Саудовская Аравия намерена убедить участников соглашения ОПЕК+ сократить добычу для повышения оценки Aramco во время IPO. После масштабного падения индекс S&P500 может взять передышку, однако из-за слабого спроса на рисковые активы не исключено продолжение коррекции до 3100 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

После закрытия предстоящих торгов отчитаются технологические компании Salesforce.com и Workday. Лидирующее положение Workday на рынке облачных решений для HR способствует расширению ее доли рынка. Ожидаемый рост выручки и прибыли может положительно отразиться на акциях компаний. Что касается Saleforce, то инвесторам предстоит оценить негативное влияние протестов в Гонконге и Brexit на расходы бизнеса в сфере программного обеспечения.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Коррекция может продолжиться. Показатели моментума MACD и RSI снизились, что указывает на увеличивающийся потенциал продавцов. Уровнями поддержки для индекса широкого рынка при продолжении коррекции станут отметки 3070 и 3025 пунктов. Если он удержится выше этих уровней, рост может возобновиться.