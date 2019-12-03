Итак, судя по последним заявлениям, Дональд Трамп выдохся. Теперь ему все равно, будет заключена торговая сделка с Китаем или нет. Сегодня он даже допустил, что может заключить сделку после выборов в ноябре следующего года, если захочет этого.

Рынок явно был разочарован упадническими настроениями американского президента. Теперь есть вероятность повышения тарифов на китайские товары с 15 декабря.

Очевидно, что рынок такой сценарий еще не «прайсил». Цену вопроса можно оценить в 10-15% по американским индексам. А если к этому еще добавятся осложнения на американском межбанковском рынке, исключать этого нельзя, объемы операций в последние дни очень большие, то падение может превратиться в обвал. ФРС США в этой ситуации ничем не поможет. На декабрьском заседании FOMC никаких движений ставки и введения новых программ по рефинансированию не планируется.

Ситуация совсем не типичная. Обычно рынки в США снижались в сентябре-октябре, а после Дня Благодарения начиналось «рождественское ралли». Теперь ралли превращается в рождественский индексопад. Так было в 2018 году, похоже, что и в 2019 нас ждет аналогичный медвежий декабрь.