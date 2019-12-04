Трехнедельный боковик на российском рынке акций раскрылся вниз. Инвесторы не стали сопротивляться ухудшению внешнего фона и начали фиксировать длинные позиции. Внутридневные объемы торгов при этом были на среднем для последнего месяца уровне.

Голубые фишки вновь были хуже, чем акции компаний средней и малой капитализации. Наибольшие потери понесли представители нефтегазового сектора: Газпром (-2,4%), Лукойл (-1,9%), Татнефть-ап (-1,8%), Сургутнефтегаз (-1,7%). Также слабую динамику показали представители черной металлургии и электроэнергетики.

Активная распродажа наиболее ликвидных акций привела к тому, что обыкновенные акции (АО) Сбербанка и Татнефти вновь демонстрировали опережающую негативную динамику относительно привилегированных бумаг (АП). В результате соотношение цены АО/АП у этих эмитентов опустилось до новых минимумов: 1,09 в Сбербанке и неоправданно низкие 1,06 в Татнефти.

Падение российского рынка акций не является исключительно внутренней историей. Снижение обусловлено внешним фоном. Например, на рынке рублевых облигаций во вторник вообще был показан рост как по ОФЗ, так и по корпоративным бондам в целом.

Распродажа во вторник наблюдалась на европейских и американских площадках. В моменте также некоторую слабость демонстрировали фьючерсы на нефть Brent, сходившие к отметке $60,4. Ранее настроение испортили негативные «торговые» новости. Сначала о восстановлении пошлин США на сталь и алюминий в отношении Аргентины и Бразилии. Затем Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах. Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд.

Трамп накануне также заявил журналистам, что в некотором смысле ему нравится идея подождать с заключением соглашения с Китаем до окончания американских президентских выборов в 2020 г., но, по его мнению, китайская сторона хочет заключить сделку сейчас, так, что «он посмотрит, будет ли она правильной».

Все это создает общий негативный фон. Инвесторы не любят торговый протекционизм, а эскалация конфликта между ключевыми экономиками мира не добавляет оптимизма по поводу возможности ускорения их темпов роста. К тому же пока до сих пор непонятна судьба пошлин на китайские товары объемом $156 млрд, которые США должны ввести с 15 декабря. Как мне кажется, рынок практически не закладывает в цены сценарий, при котором ограничения все-таки введут, а не отложат. То есть при таком раскладе не исключена еще одна волна бегства из рисковых активов (сырье, акции, страны EM).

Американский индекс S&P 500 на этом фоне корректируется вниз 3 сессии подряд. Во вторник он просел на 0,66%. В моменте котировки опускались к важной диагональной трендовой поддержке около 3070 п. От нее последовал первый локальный отскок. В целом же среднесрочный тренд пока еще остается растущим. Но если вдруг падение возобновится и будет пройдена отметка 3070 п., то далее спуск может продолжен к 3030–3040 п.

Индексе МосБиржи тем временем вышел из бокового коридора вниз. Спуск под уровень 2905 п. передвинул следующие технические поддержки в сторону 2850–2860 п. При прочих равных пока причин для более глубокой просадки недостаточно.

Каких-то важных корпоративных новостей российских компаний на сегодня не запланировано. Сезон квартальных отчетов завершен. Важные заседания мировых ЦБ будут только на следующей неделе. Ключевым событием ближайших дней станет заседание ОПЕК 5 декабря.

На рынке нефти сейчас временное затишье. После 4%-ой просадки в прошлую пятницу сейчас фьючерсы Brent консолидируются около $61. Вчерашняя статистика по запасам нефти в США от API оказала умеренно позитивное влияние. Запасы снизились больше, чем ожидалось (-3,7 млн барр. против прогноза —1,7 млн барр.). Сегодня будут опубликованы соответствующие цифры от Минэнерго США, а также статистика по уровню добычи нефти в стране.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник отскочили наверх. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,03%, нефть Brent в плюсе на 0,53%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно чуть выше уровня закрытия вторника, в пределах 0,20%.