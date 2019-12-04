Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,66%, закрывшись на отметке 3093,20 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,01%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,55%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 1,71%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на семь базисных пунктов, до —0,35%.

Инвесторы негативно отреагировали на очередные инициативы Белого дома в отношении внешней торговли. Помимо восстановления пошлин на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии, в понедельник, в ответ на французский цифровой налог, по мнению Дональда Трампа "дискриминирующий" американские компании, президент США пригрозил ввести пошлины по ставке до 100% на товары из Пятой республики объемом до $2,4 млрд. Кроме того, в ходе пресс-конференции в Лондоне Трамп заявил, что у него "нет дедлайна" для заключения торговой сделки с Китаем и он готов подождать до завершения президентских выборов. Однако на фоне безудержного роста, в ходе которого в текущем году S&P 500 вырос на 23%, данное нисходящее движение пока выглядит всего лишь как логичная коррекция.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,44%, закрывшись на отметке 61,19 доллара за баррель. Рынок продолжает жить ожиданиями саммита ОПЕК+, однако, на мой взгляд, по его итогам решения по дополнительному сокращению добычи принято не будет и речь пойдет лишь о пролонгации действующего соглашения. Но если картель и его союзники не продлят соглашение до июня, то спекулянты могут расценить это как полумеру, и фьючерсные контракты на Brent и WTI окажутся под серьезным давлением. Сегодня в первой половине дня "быки" будут отыгрывать данные от Американского института нефти, согласно которым запасы "черного золота" в Штатах на прошлой неделе снизились на 3,72 миллиона баррелей. Далее внимание игроков будет сосредоточено на официальных данных от Минэнерго США, которые вкупе с ожиданиями саммита стран экспортеров нефти будут определять направление движения стоимости барреля нефти. На сегодня ближайшие цели роста во фьючерсном контракте Brent расположены на уровнях $61,6-62,0.

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 1,29%, закрывшись на отметке 2883,48 пунктов. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2880 и 2850 пунктов, сопротивление находится на уровне 2900 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 140500 — 140000 пунктов, сопротивление — 142000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,14 руб./$, прибавив 0,05% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,90, сопротивления расположены на уровнях 64,30 и 64,50.