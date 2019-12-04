Последние три торговые сессии на глобальных рынках проходят в негативном ключе. Если еще в середине прошлой недели подавляющее большинство участников рынка не ожидало введения 15 декабря новых пошлин со стороны США в отношении китайский товаров, то сейчас вероятность этого сценария несколько увеличилась. Исходя из заявлений СМИ, большого прогресса в торговых переговорах за последние полторы недели сделано не было, и Д.Трамп накануне отметил, что готов подождать выборов 2020 г. и заключать торговую сделку уже после этого (намекая, что в таком случае она будет проходить на менее выгодных для Китая условиях). Помимо этого, министр торговли США У.Росс заявил, что «если к 15 декабря позитивного изменения в торговых переговорах не будет, США введут анонсированные ранее тарифы».

В целом отношения США и Китая остаются напряженными не только в сфере торговли, но и по политическим вопросам. Палата Представителей США вчера приняла законопроект о поддержке Китаем уйгуров, МИД Китая пообещал ответить. Также вчера в китайских СМИ появилась информация о том, что правительство страны может в скором времени опубликовать список американских «неблагожелательных организаций», в отношении которых могут быть введены санкции.

Сегодняшний торговый день будет интересен публикацией индексов деловой активности в сфере услуг ЕС и США (аналогичный показатель по Китаю от Caixin уже был опубликован сегодня утром и продемонстрировал заметное улучшение с 51,1 до 53,6 пунктов). Из позитивных экономических факторов можно отметить ставшие известными результаты продаж в кибер-понедельник – объем онлайн-продаж в США составил 9,4 млрд долл., что на 19% превосходит показатели прошлого года.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги снижением на 1,3% по индексу МосБиржи, а коррекция от максимумов ноября к текущему моменту составляет чуть более 4%. Отдельным фактором риска для российских активов может стать голосование в комитете по иностранным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему введение санкций в отношении РФ на следующей неделе, однако пока динамика рынка в большей степени определяется внешним фоном. При сценарии постепенной стабилизации настроений на глобальных рынках ожидаем возвращения индекса МосБиржи к отметке в 2900 пунктов и ждем завтрашнюю публикацию новой дивидендной политики Газпрома.