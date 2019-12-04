По сообщению МосБиржи, объем торгов акциями в ноябре 2019 значительно увеличился — на 60% г/г — и по итогам месяца достиг 1.46 трлн руб.

Объем торгов облигациями, с корректировкой на сделки овернайт, уменьшился на 3.1% г/г до 3.1 трлн руб. С учетом сделок прямого репо с ЦБ объем торгов на денежном рынке уменьшился на 2.5% г/г, на валютном рынке он сократился на 17% г/г. Объем сделок с производными инструментами сократился на 23% г/г. Совокупный объем торгов снизился на 8% с уровня октября, но вырос на 25% г/г до 680 млрд руб. Рублевые фонды, доходность которых выше всего, снизились на 20% м/м, но их совокупный объем вырос на 11% г/г до 71 млрд руб.

Мы считаем результаты МосБиржи за ноябрь хорошими: как и ожидалось, объем торгов акциями был большим. Акции — самый прибыльный сегмент бизнеса МосБиржи, и хорошая динамика за ноябрь может значительно увеличить комиссионный доход за 2019. Высокие объемы торгов — главный фактор роста акций МосБиржи до конца текущего года.



