Новый коэффициент выплат будет отражен в дивидендной политике. В ходе телефонной конференции по итогам 3 кв. 2019 г. Транснефти (TRNFP RX – ДЕРЖАТЬ) первый вице-президент компании сообщил, что в соответствии с позицией правительства в 2020 г. в дивидендной политике будет зафиксирован коэффициент выплат 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Что касается возможного обратного выкупа привилегированных акций, то предложение менеджмента о его проведении не было поддержано правительством.

Капзатраты будут сфокусированы на поддержании основного бизнеса. Действующая дивидендная политика Транснефти предусматривает выплату 25% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на прибыль или убыток от участия в зависимых компаниях и неденежных статей, таких как курсовые разницы и переоценка финансовых вложений. Менеджмент предпочел бы привязать дивидендные выплаты к фактически сгенерированному СДП. Компания не планирует в ближайшие годы приобретения бизнесов, не входящих в периметр группы, и намерена сосредоточится на поддерживающих инвестициях на уровне около 250 млрд руб. в год – немного ниже ожидаемого нами показателя в 2019 г.

Не ожидаем значительного роста дивидендов. Несмотря на рост минимального коэффициента выплат в дивидендной политике компании, мы не ожидаем значительного их роста в ближайшие годы при сохранении основных параметров 2019 г. – в первую очередь объемов прокачки и тарифов (с учетом поправки на рост ниже инфляции). Мы полагаем, что дивиденд за 2019–2020 гг. будет находиться в диапазоне 13–15 тыс. руб./акция с доходностью 7,7– 8,9%. При этом сохранение абсолютного уровня выплат в среднесрочной перспективе потребует, как мы полагаем, ускорения роста среднего тарифа по сравнению с действующим принципом «инфляция минус».