"Транснефть" в следующем году планирует изменить дивидендную политику, закрепив в ней направление на дивиденды 50% нормализованной чистой прибыли. "С учетом того, что государство практически определилось со своей позицией в части направления на дивиденды 50% от чистой прибыли, мы в следующем году выйдем с инициативой об изменении дивидендной политики", — сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телефонной конференции.

Сейчас дивидендная политика "Транснефти" предполагает выплаты на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. По факту за 2018 года выплаты были больше (около 37% от прибыли по МСФО). По итогам 2020 года чистую прибыль компании ожидают на уровне 200 млрд руб., т.е. акционеры могут получить порядка 100 млрд руб. из них на привилегированные придётся около 20 млрд руб., что дает доходность к текущей цене в 8,1%.