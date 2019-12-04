Рубль остается немногим выше 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро. В утренние часы давление на российскую валюту оказывает негативный новостной фон по теме торговой войны между США и Китаем (см. раздел «Глобальные площадки»).

Кроме того, результатом вчерашних слушаний в Сенате США стало утверждение голосования 11 декабря в одном из комитетов Сената по законопроекту, предполагающему санкции против России. Законопроект был внесен на рассмотрение в Конгресс США в феврале текущего года. Он предполагает санкции против российской судостроительной отрасли, против энергетических проектов с государственным участием, а также ограничения против банковской сферы и государственного долга РФ.

Отметим, что подобные инициативы уже не раз обсуждались американскими конгрессменами в этом году, однако пока значимых последствий эти обсуждения не приобретали. Тем не менее, как мы неоднократно говорили, санкционная риторика против России может усилиться на фоне приближения выборов президента США, что не добавит оптимизма рублю. На фоне вышеперечисленных факторов риски по российской валюте сегодня смещены в сторону ослабления. При этом сильные данные по деловой активности в сервисном секторе Китая и Индии, опубликованные в утренние часы, удержат валюты развивающихся стран и рубль от более сильного ослабления.

Глобальные площадки

Настроения на глобальных площадках вчера продолжили ухудшаться на фоне очередных негативных новостей с фронта торговой войны между США и Китаем. В частности, вчера президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии дедлайна по заключению сделки с Китаем и отсутствии необходимости заключать сделку как можно раньше. В результате, вероятность подписания сделки до 15 декабря (предполагаемая дата введения новых импортных пошлин) заметно снизилась.

Кроме того, Палата представителей США вчера одобрила законопроект, предполагающий санкции против китайских властей за нарушение прав уйгурского населения (национальные меньшинства) в КНР. Китай уже выступил с осуждением этих действий, ответив, что КНР жестко ответит на вмешательство во внутренние дела страны.

На фоне такого количества негативных новостей фондовый рынок США, который в последнее время слишком оптимистично смотрел на скорое заключение первой фазы торговой сделки, вчера продолжил корректироваться: S&P500 закрылся в минусе на 0.7%, отойдя от исторически максимальных отметок. В утренние часы снижение аппетита к рисковым активам умеренно поддерживает доллар США, однако в качестве риска для американской валюты сегодня выступят данные по индексу ISM в сервисном секторе (18.00 мск) и статистика по занятости от ADP (16.15 мск). В случае выхода более слабых, чем ожидания, данных, наблюдаемое в начале недели давление на доллар может вернуться на forex-рынок.