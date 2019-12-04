Вот так оно и бывает… Еще 2 дня назад было все оптимистично и безмятежно, а сейчас — все катастрофично и безнадежно. Ну, с последним, конечно, пока перебор, и катастрофы никакой нет, но если так пойдет и дальше, то через пару дней действительно уже придется кричать «Караул»!

Если понедельник был омрачен сообщением о том, что Трамп собирается ввести тарифы на сталь и алюминий для Аргентины и Бразилии, то вчерашний негатив во многом был связан с информацией о том, что Трампа не сильно волнует — будет подписано торговое соглашение с Китаем в ближайшее время или нет и что новые тарифы с достаточно большой вероятностью все же будут введены с 15 декабря. То есть все, на чем держался рынок все последние месяцы, было перечеркнуто фактически одной новостью.

В этой ситуации даже удивительно, что рынок отреагировал на эту новость пока достаточно спокойно, и падение ограничилось 1% и менее. И у многих возникает вполне естественный вопрос: кто остановит этого безумного «tariff man’a»? Именно так стали в последние дни называть президента Трампа.

Ну а что касается ситуации на рынке, то она, как и предполагалось, вышла из состояния равновесия и вышла, к величайшему сожалению многих участников рынка, не вверх, а вниз. Блестящие данные по продажам в Черную пятницу и Кибер понедельник не смогли переломить негатив, исходящий от Трампа и его окружения.

На отраслевом уровне наблюдалась классическая перекладка из высокорискованных секторов в защитные. Так, по итогам дня только коммунальный сектор и сектор управления недвижимостью оказались в плюсе, прибавив по 0,4%. Также с небольшим плюсиком закрылись акции телекоммуникационного сектора. Особенно хорош здесь был AT&T (T, +0,60%). Хотя рост на 0,6% не сильно впечатляет.

Также вполне достойно держались вчера акции биотехнологических компаний. Они, в отличие от акций других компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, завершили день в плюсе. Хотя в целом по сектору снижение составило пусть и символический, но все же минус —0,1%.

Ну а хуже всех смотрелись вчера акции сырьевых компаний, где в последние дни в преддверии встречи в верхах стран ОПЕК+ мы видим значительную дестабилизацию ситуации. Только средние потери по сектору превысили здесь 1%.

Ожидания рынка 4 декабря

После вчерашнего заявления президента Трампа о том, что он совершенно не спешит с заключением торгового соглашения между США и Китаем, участники рынка сильно загрустили. И это отразилось на вчерашних торгах, которые ушли в минус, и этот негатив царил на рынке все сегодняшнее утро. Причем негатив был всеобщим — от Азии и Европы и вплоть до торговли фьючерсами на основные американские индексы. Везде рынки сплошь окрасились в красный цвет.

Однако после полудня поступила информация от агентства Bloomberg, что с переговорами не так плохо, как сказал вчера Трамп. И вроде бы базовый договор все же будет подписан в самое ближайшее время. Естетвенно, эта новость тут же вдохновила всех участников рынков и котировки, развернувшись, полетели вверх. Причем этот процесс идет нарастающим темпом — сначала индексы вылезли из красной ямы и окопались в районе +0,1%, а затем — постояв немного на этих уровнях, цены пошли еще выше. К 14-00 мск фьючерсы на все основные американские индексы торгуются уже с прибавкой более 0,5% к вчерашнему закрытию. Таким образом пока можно вздохнуть с некоторым облегчением.

Но радоваться все же рано. Сегодня серьезный день, насыщенный множеством событий. Прежде всего сегодня надо обратить внимание на макроэкономические данные. Их много, и все они важны. Во-первых, еще до начала торгов в 16-15 мск появятся данные об изменении числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях от агентства ADP. Аналитики ожидают здесь небольшого роста — в пределах 10% — по отношению к октябрю. Но все же стоит помнить, что очень часто по факту эти данные выходят не такими уж хорошими и часто сильно ошибаются.

Кроме этого еще будут опубликованы сегодня данные по PMI в сфере услуг и объединенный индекс PMI Composite. И к ним будет приковано пристальное внимание всех участников рынка, поскольку вышедшие в понедельник аналогичные данные по промышленному сектору оказались гораздо хуже ожиданий. Аналитики не ждут ничего плохого, но если вдруг мы увидим что-то другое, то добра точно не жди. Особенно в нынешних достаточно нервных условиях.

Ну и на закуску сегодня как обычно по средам в 18-30 мск появятся данные о запасах сырой нефти. Аналитики ждут здесь сокращения запасов. Однако сейчас цифры — причем любые — не будут иметь слишком большого значения, поскольку главное событие на рынке нефти состоится завтра — это встреча на высшем уровне стран ОПЕК+. Именно от их решения завтра во многом будет зависеть дальнейшая динамика цен на черное золото.

Если же говорить в целом о возможных итогам сегодняшнего дня, то если не будет дезавуировано сообщение о возможном в скором времени подписании торгового договора между США и Китаем, то можно ожидать позитивного хода торгов с ростом индексов вплоть до 1%. На что и будем надеяться.