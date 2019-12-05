Российский рынок акций в среду, 4 декабря, показал положительную динамику в течение торгов. Большинство голубых фишек завершали сессию в плюсе. При этом второй эшелон в общем и целом не отставал, как это часто бывает во время подъема рынка.

Ранее во вторник в российских акциях прокатилась волна распродаж, однако ее продолжения мы вчера не увидели благодаря существенному улучшению внешнего фона. Европейские и американские индексы отскочили наверх. Это произошло после появления сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на свои источники о том, что США и Китай приближаются к договоренности о размере пошлин, которые будут отменены в рамках первого этапа торгового соглашения, несмотря на напряженность вокруг Гонконга и Синьцзяна. Американские переговорщики ожидают, что первая фаза сделки с КНР будет завершена до запланированного на 15 декабря увеличения пошлин на китайский импорт в США.

Кроме того, фьючерсы на нефть Brent поднялись на 3,5%, создав благоприятный фон для возврата покупателей в российские бумаги. Поддержку нефтяным котировкам оказала статистика от Минэнерго США. Запасы снизились сильнее ожиданий, а добыча осталась неизменной.

В индексе МосБиржи сформировался классический паттерн. Сначала котировки выходят вниз из бокового коридора, а затем идет попытка протестировать ранее пробитый уровень поддержки, но уже снизу. Этот момент является определяющим в плане выявления дальнейшей тенденции. Возобновление отката от области 2905–2915 п. на этой неделе было бы негативным техническим сигналом. В таком случае далее можно было бы рассчитывать на обновление предыдущих локальных минимумов и спуск в сторону 2850 п.

Если же индекс вернется и повторно закрепится выше 2915 п., то это уже будет классический бычий сигнал в пользу дальнейшего выхода из ранее устоявшегося боковика наверх. В нашем случае в сторону исторических максимумов около 3000 п.

Ключевым событием месяца станет предстоящее заседание стран картеля ОПЕК и в целом всех участников соглашения ОПЕК+ (5–6 декабря). Единого консенсуса по поводу итогового решения сейчас нет. В СМИ появлялись сообщения со ссылкой на министра нефти Ирака, что возможно снижение добычи еще на 400 тыс. б/с до 1,2 млн б/с. Срок действия соглашения истекает в конце марта 2020 г.

На наш взгляд, сценарий дополнительного снижения сейчас выглядит маловероятным. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что принимать решение о продлении сделки следует не сейчас, а ближе к апрелю 2020 г., поскольку ситуация на рынке за 4 месяца может сильно измениться.

Россия является крупнейшим участником альянса наравне с Саудовской Аравией, и ее позиция является достаточно весомой. В связи с этим можно ожидать, что страны ОПЕК+ на предстоящем заседании будут придерживаться консервативной позиции. Вероятно, участники озвучат план по продлению сделки, при этом окончательное решение может быть утверждено на следующей встрече весной. Естественно оснований для распада сделки сейчас нет. С точки зрения теории игр, это был бы самый плохой сценарий для всех участников из-за неизбежного обвала котировок. Поэтому трейдеры вообще не учитывают подобный риск.

В расписании на сайте ОПЕК отмечается, что на четверг запланирована встреча членов картеля, а на пятницу заседание всех стран, участвующих в сделке по сокращению добычи нефти. Краткосрочный взгляд по фьючерсам Brent пока нейтральный, хотя на дистанции 2–3 кварталов умеренно позитивно оцениваем перспективы нефтяного рынка.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра без существенных изменений, нефть Brent в минусе на 0,1%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия среды.