По итогам торгов среды американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63%, закрывшись на отметке 3112,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,53%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,54%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на три базисных пункта, до —0,32%.

Поводом для оптимизма стало сообщение Bloomberg, в котором агентство, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что несмотря на усилившуюся напряженность между США и Китаем, а также "опрометчивое" заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" по сделке, две крупнейшие мировые экономики приближаются к заключению первой фазы торгового соглашения. Воспрявшие духом инвесторы предпочли проигнорировать вышедшие слабые данные от ADP, согласно которым число рабочих мест в США в ноябре увеличилось всего на 67 тыс. после роста в октябре на 121 тыс.; теперь их внимание будет сосредоточено на официальных данных о состоянии рынка труда, которые будут опубликованы в пятницу. Эксперты на данный момент прогнозируют, что американская экономика в ноябре создала 190 тыс. рабочих мест, против 128 тыс. в октябре.

Нефтяные котировки в среду выросли на 3,62%, закрывшись на отметке 63,02 доллара за баррель. Драйвером роста стали опубликованные данные от Минэнерго США, согласно которым запасы «черного золота» в стране на прошедшей неделе снизились на 4,86 миллиона баррелей. Теперь игроки ждут заседания ОПЕК+, по итогам которого ожидается, что страны-экспортеры огласят решение о сроках продления соглашения об ограничении добычи нефти. В настоящий момент цена фьючерсного контракта Brent уперлась в сопротивление $63,50 и в случае предоставления со стороны картеля и его союзников дополнительных опций к стандартному соглашению стоимость барреля может подскочить к уровню $65. Однако, на мой взгляд, в любом случае после окончания саммита спекулянты приступят к фиксации прибыли.

Индекс МосБиржи в среду вырос на 0,6%, закрывшись на отметке 2900,66 пунктов. Теперь для продолжения восходящего движения рублевому индикатору нужно закрепиться над данным рубежом, в противном случае возрастут риски снижения к уровню 2850 пунктов. В настоящий момент поддержки расположены на отметках 2885 и 2850 пунктов, сопротивление находится на уровне 2920 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 140500 — 140000 пунктов, сопротивление — 142000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,95 руб./$, прибавив 0,3% по отношению к американскому доллару. Поддержку рублю оказали растущие цены на нефть и заявление Минфина о том, что ведомство в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года снизит покупки валюты по бюджетному правилу до 195,5 млрд рублей, сократив ежедневные покупки на 2,1 миллиарда рублей. Таким образом, в условиях снижения давления со стороны Минфина и при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках, рубль в среднесрочной перспективе сохраняет шансы остаться в диапазоне 63,65-64,50 руб./$. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,15.