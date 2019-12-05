На глобальном валютном рынке первая половина текущей недели была отмечена умеренным ослаблением доллара против большинства конкурентов (индекс доллара DXY опустился в район 97,50 пунктов), что нашло отражение и в динамике пары доллар/рубль. В ходе вчерашних торгов пара опустилась ниже отметки в 64 руб/долл., вернувшись в диапазон 63,50-64 руб/долл., вокруг которого консолидируется последние полтора месяца.

Драйверов для заметного роста волатильности в рубле мы пока по-прежнему не видим. При этом, как мы отмечали ранее, волатильность в рубле опустилась до многолетних минимумов – подразумеваемая волатильность пары доллар/рубль, исходя из цен на трехмесячные опционы держится на минимумах конца 2013-начала 2014 г. Отчасти такая ситуация говорит о том, что при появлении новых факторов риска движение в рубле может быть явно выраженным.

Отдельно продолжаем следить за санкционным вопросом. В следующую среду в комитете по иностранным делам Сената США состоится голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций в отношении РФ, включая как относительно малозначимые меры (против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ). При этом отметим, что пока речь идет только о голосовании в профильном комитете, а не голосовании Сената в целом, соответственно, процесс работы над законопроектом может быть достаточно длительным.

В базовом сценарии в ближайшие дни ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 64 руб/долл.