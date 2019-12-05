Российский рынок акций вчера прибавил 0,6% и закрылся на отметке 2900 пунктов. Таким образом, можно говорить, что практически началось тестирование диапазона 2920-2900 пунктов, который ранее был сильной зоной поддержки рынка.

Если мы сегодня увидим пробой верхней границы, то «бычьи» настроения возобладают, и можно будет рассуждать о новом походе к историческим максимумам. В противном случае Индекс Мосбиржи вполне может опуститься к очередной сильной поддержке 2850 пунктов.

Поводом для вчерашнего роста стало сообщение, что США и Китай обсуждают вопрос отмены пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. Это может быть интерпретировано как продвижение сторон в подписании «первого этапа» торговой сделки, причем до 15 декабря. Однако мы уже неоднократно видели, как сделка срывалась.

Сегодня с утра внешний фон слабо негативный: снижаются американские фьючерсы и нефть. Российские фьючерсы завершили вечернюю сессию нейтрально. Поэтому ждем сегодняшнего открытия около нуля, может быть в небольшом минусе.

Дальнейший ход торгов будет зависеть от внешнего фона, который в ближайшие дни будет определяющим для движения российских активов.

В целом же надо быть готовым как к возобновлению роста, так и к еще одной волне снижения на 2-3 процента.

При негативном сценарии, в районе 2850 пунктов по Индексу Мосбиржи, мы рекомендуем наращивать лонги, поскольку все-таки ожидает рост рынков к концу года.

Сегодня стартует саммит ОПЕК+. Вчера нефть уходила в район 63,5 долларов за баррель на статистике от Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 1,7 млн. Однако добыча нефти держится на рекордном уровне в 12,9 млн баррелей в сутки.

Подогревается ситуация и разговорами о том, что на саммит будет вынесено предложение об еще очередном сокращении добычи на 400 тыс баррелей в день и о пролонгации сделки до конца первого полугодия 2020 г или даже на весь следующий год.

Мы считаем, что судьбоносных решений принято не будет. В лучшем случае стороны договорятся продлить соглашение на первое полугодие. Но сейчас даже ни у кого нет мыслей, что расширенный картель развалится – в этом случае нефть быстро уйдет в район 30 долларов за баррель.

Принятие же решения о сокращении квот на производство нефти выглядит маловероятным.

Поэтому не исключено, что консервативное решение трейдеры встретят мощными, но очень кратковременными продажами, с уходом цены в район 60 долларов за баррель.

Однако в течение встречи мы наверняка услышим не одно высказывание в поддержку нефти, что приведет к задергу котировок вверх.

В общем, торги нефтью в ближайшие два дня обещают быть очень волатильными.

Рубль вчера продолжил рост на ослаблении доллара и удорожании нефти, и вновь закрепился под отметкой 64 руб за доллар. Поводов для дальнейшего роста российской валюты мы не видим. Внутренние негативные для рубля факторы, такие как выплата по внешним долгам 12 млрд долларов, традиционный рост денежной ликвидности к концу года и возможная фиксация прибыли по ОФЗ, будут превалировать.