Распространено мнение, что тактика Китая – затянуть переговоры и в идеале подписать сделку с более сговорчивыми демократами после поражения или ухода действующего президента. Так полагает и Трамп. На днях он заявил, что допускает возможность подписания торговой сделки с КНР уже после выборов. Интересно то, что KPI своей работы на посту президента Трамп считает растущий фондовый рынок, а ведь именно он больше всего страдает от резких заявлений по торговой тематике.

Если 15 декабря вступит в силу вторая порция 15%-ых тарифов на 160 млрд долл., то теперь всё, что ввозится из Китая в Америку, попадёт под ограничения. Тарифы уже введены в отношении товаров на более чем 350 млрд долл. Достанется и потребительским товарам вроде электротехники и детских игрушек (эти категории администрация Трампа ранее избегала затрагивать).

С одной стороны, тарифы поспособствуют росту инфляции до целевых 2%. С другой стороны, они накладываются на и без того жёсткую и конкурентную среду американского ритейла. Перед распродажами крупные розничные сети и Amazon выбрали тактику сдерживания цен. Да, продажи побили рекорды, но при растущих издержках вечно поглощать негативные ценовые движения ритейлеры просто не смогут. Рано или поздно рост цен ударит по американскому потребителю – главной опоре (и избирателю) Трампа.

А вот теперь самое время вернуться к фразе президента США о том, что «дедлайна по сделке нет». Дедлайна может не быть у Америки, но он есть у Трампа. На грядущих выборах он будет позиционировать себя как благодетеля для экономики (то есть потребителя и инвестора, что в США почти тождественные понятия). Рост цен и падение рынка могут пошатнуть рейтинг президента, и «продать» себя на выборах будет труднее. Риск импичмента сведён практически к нулю перевесом республиканцев в верхней палате, так что важнейший момент для Трампа – всё-таки выборы.

Для тех, кто ждёт предновогоднее ралли на рынках, ещё не всё потеряно. В арсенале президента всегда есть вербальные твиттер-интервенции и тот факт, что Трамп пока прямо не увязал торговую сделку и даже первый её этап с проблемой Гонконга. Оба вопроса важны, но прямой связи между ними нет, поэтому пространство для положительного манёвра сохраняется. А откладывание декабрьских тарифов в качестве жеста доброй воли было бы очень хорошо расценено и рынком, и китайской стороной.