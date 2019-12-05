Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением не более 0.1-0.3%, вблизи отметки 2900 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения около уровня 2900 п. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня в Европе и в США будет опубликован ряд значимых макроэкономических показателей. Среди них стоит обратить внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

Заметное влияние на динамику нефтяных фьючерсов и локального рынка акций могут оказать новости с двухдневного заседания министерского комитета в формате ОПЕК+.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.60%) и РТС (+1.13%) завершили торги с неравномерным повышением. Этому способствовало явное улучшение внешнего фона. Позитивная динамика ключевых фондовых индексов в Европе и в США была связана с очередной сменой настроений по поводу перспектив заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. В СМИ появились сообщения о том, что указанные страны все же движутся к первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на рост напряженности, связанный с протестной ситуацией в Гонконге.

Что же касается фьючерсов на нефть, то они сильно выросли в цене на фоне ожиданий продления международной сделки об ограничении уровня добычи «черного золота» в формате ОПЕК+. Указанный вопрос будет обсуждаться сегодня и завтра в ходе заседания министерского комитета стран-участников соглашения. Свою позитивную роль сыграла и публикация еженедельной официальной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, которая состоялась под закрытие основных торгов в России. Она указала на достаточно сильное недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном в размере почти 4.9 млн баррелей. В то же время суммарное увеличение запасов бензина и дистиллятов составило почти 6.5 млн баррелей. Тем не менее, эти неоднозначные данные были восприняты как стимул для продолжения покупок в нефтяных контрактах.

Стоит отметить, что в результате вчерашнего коррекционного роста индексы МосБиржи и РТС восстановились к своим недавним двухнедельным поддержкам, расположенным в районе 2900 п. и 1430 п. соответственно. Таким образом, в них сформировалась нейтральная среднесрочная техническая картина.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.5 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне весомого прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели отдельные представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.73%), Роснефть (ROSN RM, +2.11%), Новатэк (NVTK RM, +1.68%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.91%). Участники локальных торгов не смогли и не захотели игнорировать вчерашнее улучшение настроений на нефтяном рынке. Заметно слабее своего сектора выглядели лишь бумаги Татнефть-ап (TATNP RM, —1.22%). Впрочем, им вполне можно «простить» такую слабость. Вчера они отступили от недавно обновленного исторического максимума.

Заметным событием на рынке также стало ускорение наметившегося с начала текущей недели роста стоимости акций М.Видео (MVID RM, +5.11%). Информационным поводом для этого стало одобрение внеочередным общим собранием акционеров эмитента выплаты дивидендов по итогам успешной интеграции торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». Выплаты акционерам утверждены в размере 33.37 руб. на акцию, что составляет 6.12% от цены их вчерашнего закрытия.

Продолжая разговор про представителей сектора розничной торговли, стоит отметить известие о том, что X5 Retail Group проиграла налоговой спор в Арбитражном суде Москвы на сумму в 1.06 млрд руб. Компания надеется на изменение указанного судебного решения в результате его обжалования. Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +0.24%) пока не отреагировали на указанные новости. Вместе с тем они подверглись распродажам вместе с падающим рынком в течение двух предыдущих торговых дней.

Еще одной тревожной отраслевой новостью стало известие о том, что сразу 5 топ-менеджеров торговой сети Магнит (MGNТ RM, +0.49%) покинули компанию. Таким образом, в ней продолжаются кадровые перестановки. Это может вылиться в очередную корректировку стратегии. В течение пары предыдущих лет мы уже слышали о ряде смелых инициатив по поводу изменения привычного формата магазинов. Между тем, необходимость эффективной трансформации торговой сети все еще не снята с повестки дня.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.05%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вчерашнего прироста подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.6. Японский Nikkei225 прибавил 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.