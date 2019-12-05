Поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней нет
Декабрь традиционно характеризуется высокой волатильностью на российском валютном рынке, так как к закрытию календарного года у компаний могут возникать локальные потребности в рублях или валюте вне налогового периода. Вторую сессию подряд российский рубль находится во власти покупателей. На момент закрытия вчера пара USD/RUB опустилась к отметке 63.9 (0.3%), а пара EUR/RUB – к 70.8 (-0.4%).
Среди глобальных факторов укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок (Brent $63.0/барр.) перед заседанием ОПЕК+. Игроки нефтяного рынка позитивно восприняли сообщения о возможности нового сокращения добычи. Однако в целом движение в валютах развивающихся стран было разнонаправленным, что говорит о доминировании локальных факторов.
В отрыве от единоразовых событий, фундаментально мы не видим поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней. Ослабление валюты сдерживается сохраняющейся привлекательностью российских активов на фоне мягкой политики Банка России, а также снижением внешней долговой нагрузки. При этом укрепление рубля ограничивается действием бюджетного правила и волатильностью на внешних рынках из-за неопределенности вокруг политических рисков.
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