ВТБ в октябре получил 19,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, подтвердил прогноз на 2019 г. Группа ВТБ за 10 месяцев 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 1,5% — до 147,6 млрд рублей по сравнению со 149,9 млрд рублей за январьоктябрь 2018 года, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в октябре составила 19,6 млрд рублей, что больше на 47,4% результата за аналогичный месяц прошлого года (13,3 млрд рублей). Банк также вновь подтвердил прогноз по прибыли группы на 2019 год в 200 млрд рублей.

Негативное влияние на прибыль банка оказывает снижение чистого процентного дохода, которое наблюдается в целом по банковской системе. Отметим, что снижение дохода происходит на фоне роста активов ВТБ (+5,7% к началу года).

Тем не менее, банк сохраняет прогноз по прибыли в 200 млрд руб. в 2019 году, т.е. за 2 месяца ВТБ планирует заработать почти 50 млрд руб. при среднемесячной прибыли в 15 млрд руб. Это будет возможно благодаря сделке по выкупу Ростелекомом Tele2, от которой ВТБ может получить бумажную прибыль около 13 млрд руб.