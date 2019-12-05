Российские евробонды привлекательны для покупки в текущей конъюнктуре
Доходность Russia`29 вновь обновила минимумы с момента размещения, снизившись на 4 б.п. — до 3,07% годовых. Покупки российских евробондов на фоне роста нефтяных цен и усиления спроса глобальных инвесторов на суверенные долги ЕМ. Вчера доходность 10-летних евробондов Колумбии, Индонезии, ЮАР снизилась на 3-8 б.п.
По данным исследования Bloomberg, из 13 крупных развивающихся стран российские евробонды с 2011 г. демонстрируют наименьшую чувствительность к росту доходности UST.
Кроме того, российская экономика менее чувствительна к замедлению мировой торговли в силу преобладания экспорта сырья. Это делает российские евробонды привлекательными для покупки в текущей конъюнктуре, когда рост торгового протекционизма США оказывает негативное влияние на экономику ЕМ. Российские евробонды продолжают обновлять минимумы по доходности и сокращают премию к UST на фоне сильных кредитных метрик РФ и повышении рисков в остальных ЕМ.
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