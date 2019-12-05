По данным Росстата, недельная инфляция снизилась до 0% н./н. Впрочем, судя по нашим оценкам, годовая цифра не поменялась, оставшись на уровне 3,5% г./г. В целом по итогам ноября мы ждем ее в диапазоне 3,5-3,6% г./г.

Подчеркнем, что динамика инфляции (наряду с улучшением инфляционных ожиданий) является аргументом в пользу снижения ставки на ближайшем заседании ЦБ. Так, текущий прогноз регулятора по росту цен на конец 2019 г. – 3,5-4% г./г., а фактически по итогам года инфляция уже не будет выше нижней границы этого диапазона.

Обычно более быстрая по сравнению с прогнозом ЦБ дезинфляция является поводом для смягчения политики. Если предположить, что сезонно сглаженные темпы инфляции м./м. сохранятся на уровне октября-ноября (~0,2% м./м.), то годовое значение может оказаться в диапазоне 3,1-3,2% г./г. При этом мы не видим особых факторов для заметного ускорения инфляции в декабре: потребительский спрос слабеет, а курс рубля остается стабильным, и даже его возможное ослабление к концу года, если и отразится в ценах, то только в начале следующего года.

Большинство факторов голосуют « за» снижение ставки «обеими руками»: инфляция, инфляционные ожидания, волатильность рубля и рисковый фон (измеряемый значением 5-летнего CDS на Россию) находятся на многомесячных минимумах, бюджетная политика консервативна и останется таковой в будущем (новый законопроект о тратах ФНБ предусматривает лишь небольшое использование его средств, до 1 трлн руб. за 2020-22 гг., что не окажет заметного влияния на экономику). При этом «ястребиный» настрой ФРС может охладить оптимистичный настрой ЦБ РФ. В этой связи снижение ставки на 25 б.п. представляется взвешенным решением.