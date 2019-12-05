Создается полное впечатление, что Трамп — не президент, а классический фондовый спекулянт, который использует любую возможность, чтобы поманипулировать рынком и на этом заработать.

Сложно сказать, почему американские регуляторы фактически игнорируют все высказывания президента Трампа, приводящие к резким движениям на рынке в ту или иную сторону, но факт остается фактом — практически вся текущая торговля свелась сейчас к чтению твитов президента.

И действительно, зачем изучать финансовую отчетность эмитента, чертить графики и выискивать формации на основе технического анализа, когда можно просто за завтраком прочитать 5 строчек из Твиттера президента и со 100-процентной точностью сказать, куда сегодня будут двигаться котировки — вверх или вниз. Позавчера Трамп обвалил рынки своим заявлением, что договор с Китаем можно подписать не сейчас, а даже через год.

Вчера он сказал ровно обратное и тем самым вернул на рынки оптимизм, в результате чего все американские индексы бодро и весело полетели вверх, закрывшись более чем на 0,5% выше дня предыдущего.

Ну и о чем тут можно говорить? Причем следует также отметить, что акробатические кульбиты с плюса на минус и обратно, которым можно было бы даже присвоить имя собственное, как это принято в гимнастике и акробатике — кульбит Трампа, наблюдаются не только в индексах, но и в отдельных акциях, которые то и дело перелетают из красного сектора в зеленый и обратно.

Так, например, во вторник достаточно сильно — с гэпом более чем на 2% — просели акции одного из ведущих железнодорожных перевозчиков компании Union Pacific (UNP, +2,06%). А ходе вчерашних торгов фактически все падение было выкуплено и все вернулось на круги своя. Аналогичную картину можно было наблюдать и в других секторах (технологическом, финансовом, промышленном) и в других акциях (Micron Technology (MU, +2,37%), Morgan Stanley (MS, +1,52%) и др.). Причем говорить о каких-то более — менее правдоподобных основания как для роста, так и для падения пока не приходится. К сожалению, мы видим чистой воды спекуляции и не более того. Единственный сектор, где для роста был реальный повод — это нефтянка. При росте цены на нефть более чем на 4% акциям нефтедобывающих компаний конечно же трудно было удержаться на месте и спрос на них вчера был очень высок. только в среднем акции этого сектора выросли вчера на 1,1%. А в отдельных акциях как обычно рост был гораздо более существенным и по максимуму превышал даже 5% — Pioneer Natural Resources Company (PXD, +5,63%)

Волна оптимизма в очередной раз нахлынула на рынок. И надо этому радоваться. Вот только надолго ли?

Но если не задаваться этим вопросом, то надо просто пользоваться моментом и получать удовольствие и желательно прибыль от текущего положения вещей. Ожидать слишком сильного роста сейчас точно не приходится. Скорее всего, самую сильную фазу роста мы увидели уже вчера, и те полпроцента никого сильно не впечатляют.

Но с другой стороны надо сказать спасибо за то, что не упали. И поэтому пока все развитие событий укладывается в основной сценарий, сводящийся к тому, чтобы дотянуть на текущих уровнях по крайней мере до Нового года. Пока можно констатировать, что это удается сделать.

Что касается конкретно текущего дня, то особых поводов для беспокойства вроде бы нет. Ночью ничего не случилось. Ура! Трамп больше ничего «гениального» не сказал. Гип-гип, ура! И поэтому мировые рынки совершенно спокойно торгуются в зеленой зоне. При этом Азия выросла в пределах 1% за счет того, что вчера она не росла и поэтому надо было догонять всех остальных, а Европа показывает рост в пределах нескольких десятых процента. Причем европейские инвесторы пока напрочь игнорируют явно нехорошую статистику по розничным продажам в Еврозоне, данные по которой за октябрь оказались хуже прогноза. Но это пока мало кого беспокоит.

Фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в зеленой зоне с плюсом в 0,2% к вчерашнему закрытию. И скорее всего, там же будут проходить торги и в основную торговую сессию. После всплеска эмоций и волатильности на рынке опять придет спокойствие и определенное безразличие. Следующая реперная точку у нас — это следующая среда, когда пройдет очередное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США и мы узнаем будет ли изменена процентная ставка или нет. Хотя и здесь всем все ясно — согласно котировкам фьючерсов на вероятность изменения процентной ставки ФРС оставит ставку неизменной.

Сейчас рынок оценивает эту вероятность в 97,8%. Куда уж больше! И поэтому до этого момента вряд ли у кого-либо появятся хоть какие-то рыночные идеи. Ну разве что у Трампа! И в связи с этим совет только один — читайте твитты Трампа и будет вам счастье!