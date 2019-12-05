В ОПЕК+ работают на упреждение негативных последствий для рынка нефти
Завтра вечером в Вене ОПЕК, Россия и другие страны, подписавшее соглашение ОПЕК+, должны принять важное решение о пролонгации договоренностей в 2020 году. События развиваются очень бурно. Сначала обсуждалась возможность продлить соглашения до апреля следующего года, об этом говорил наш министр энергетики Александр Новак.
Затем, в режиме «есть мнение» поступила информация о том, что ОПЕК не против пролонгации соглашений до конца 2020 года. Через некоторое время Саудовская Аравия подтвердила эту позицию. В среду стало известно, что Ирак предлагает увеличить сокращение добычи нефти. Как известно, в ОПЕК Ирак высказывает не только свое мнение, реакция на нефтяном рынке была бурной. Фьючерсы на нефть в среду выросли на 4%.
В четверг из Вены поступила конкретная информация об обсуждаемых параметрах соглашения: ОПЕК и Россия могут увеличить сокращение добычи нефти на 400 тыс. баррелей и продлить срок действия договоренностей как минимум до июня 2020 года. После этих новостей Brent устремился к 64 долл. за баррель.
Понятно, что одним IPO Aramco такую позицию ОПЕК+ не объяснить. Очевидно, что в ОПЕК+ серьезно относятся к спаду мировой экономики и работают на упреждение негативных последствий для рынка нефти. И еще, видимо, стало понятно, что сланцевый бум подходит к концу, темпы роста добычи снижаются, а сама сланцевая индустрия испытывает серьезные финансовые трудности, которые связаны с постоянной необходимостью привлекать дополнительные средства для увеличения добычи нефти. Таким образом, соглашаясь на дополнительное сокращение добычи, ОПЕК+ не будет стимулировать конкурента.
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