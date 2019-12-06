Вчера российский рынок акций закрылся около нуля. Это можно рассматривать как позитив – коррекция не стала развиваться, и шансы на «рождественское ралли» остаются довольно высокими. Но для этого Индексу Мосбиржи сначала надо пробить диапазон 2910-2920 пунктов.

Сегодня с утра для подъема есть все шансы: после нашего закрытия фондовая Америка подросла, прибавляют с утра и американские фьючерсы. На вечерней сессии фьючерсы на основные российские акции прибавили примерно 0,3%. Ждем открытия российского рынка ростом в пределах 0,4%.

Многое для рынков решится на следующей неделе – США должны определиться, будут ли они вводить пошлины на китайские товары с 15 декабря или нет. Скорее всего, к этой дате решится и вопрос о подписании «первой фазы» торговой сделки.

Хоть Дональд Трамп и говорил, что он готов подождать с соглашением до президентских выборов, но позитивный сценарий во многом уже заложен в котировки. Если Штаты объявят о введении пошлин, то это с большой вероятностью приведет к срыву наметившегося прогресса в переговорах и вызовет сильные распродажи на мировых рынках акций. Обвинения в создании искусственного кризиса и неумении вести переговоры накануне выборов Трампу не нужны, поэтому позитивный исход торговых переговоров все-таки превалирует. Именно этот факт и может стать драйвером ожидаемого «рождественского ралли».

Вчера намного хуже рынка выглядели акции «Газпрома» и Мосбиржи. На бумаги газовой монополии давят риски введения санкций против «Северного потока 2» и нерешенность вопроса с транзитом газа через Украину. Если компромисс с Украиной не будет найден, то поставки газа на Запад сильно сократятся и непонятно, будет ли платить «Газпром» за это штрафные санкции западным потребителям или нет.

Что касается бумаг Мосбиржи, то их снижение пока рассматриваем просто как коррекцию, поскольку во время падения всего рынка эти бумаги выглядели сильно.

Сейчас основной спрос сосредоточился в дивидендных бумагах, по которым в ближайшее время пройдут отсечки реестра на получение промежуточных дивидендов. Но скоро этот фактор будет отыгран, и интерес перейдет на другие бумаги. Поэтому рекомендуем аккуратно подбирать и «Газпром», и Мосбиржу.

Неожиданное решение принял вчера мониторинговый комитет ОПЕК, предложив странам ОПЕК+ снизить квоты на производства нефти на 500 тыс баррелей в сутки. Наиболее вероятным рассматривался вариант, что саммита ОПЕК+ оставит квоты без изменения и ограничится позитивными заявлениями.

Но эта информация не привела к взлету котировок. Вероятно, это связано с тем, что инвесторы боятся, что после проведения IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия не будет поддерживать нефть, в том числе и путем снижения своей добычи ниже разрешенного лимита.

Однако если данное решение будет утверждено, а все к этому идет, то нефть получит хороший драйвер роста выше 65 долларов за баррель. Сегодня торги на нефтяном рынке будут проходить волатильно и фиксация прибыли «по факту» совсем не исключена. На просадках нефть стоит аккуратно покупать.

Пара доллар-рубль вновь снижается и вчера закрылась на отметке 63,7. Впереди у нее сильная поддержка в районе 63,6. Мы все-таки ждем разворота от этого уровня вверх. Фундаментальных поводов для укрепления рубля в декабре нет.