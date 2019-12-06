Российский рынок акций в четверг, 5 декабря, показал преимущественно нейтральную динамику. Индексы МосБиржи и РТС завершали сессию около уровней закрытия предыдущего дня. Объемы торгов незначительно снизились, опустившись до 44,8 млрд руб.

Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели металлурги: Норникель (+2,18%), НЛМК (+2,28%), ММК (+1,73%).

Оптимистичные настроения на глобальных площадках поддерживаются ожиданиями заключения первого этапа американо-китайской торговой сделки. Сторонам желательно успеть до 15 декабря, когда должны быть введены дополнительные пошлины США на товары из КНР. Или же Дональду Трампу, который остается весьма чувствительным политиком к динамике национального фондового рынка, придется отменять пошлины без сделки. Ведь принятие новых торговых ограничений в текущей ситуации может вызвать на рынках резкое бегство от риска.

В индексе МосБиржи техническая картина по итогам вчерашней сессии так и не прояснилась. Котировки остались около 2900 п. Напомню текущий расклад. В индексе сформировался классический паттерн. Сначала котировки вышли вниз из бокового коридора, а затем протестировали ранее пробитый уровень поддержки, но уже снизу. Этот момент является определяющим в плане выявления дальнейшей тенденции. Возобновление отката от области 2905–2915 п. было бы негативным техническим сигналом в пользу спуска в сторону 2850 п. Если же индекс повторно закрепится выше 2915 п., то это уже будет классический бычий паттерн в пользу дальнейшего выхода из ранее устоявшегося боковика наверх и движения в сторону исторических максимумов около 3000 п.

По итогам вчерашних переговоров между министрами стран ОПЕК поступало много противоречивой информации. Но к текущему моменту известно, что министерский комитет рекомендовал ужесточить ограничения в рамках сделки в I квартале 2020 г. на 0,5 млн баррелей в сутки. (б/с). Таким образом, общий объем сокращения от уровня октября 2018 г. вырастет до 1,7 млн б/с. При этом распределение новой квоты для стран будет обсуждаться в пятницу.

Реакция нефтяных цен была весьма сдержанной. Всплеска волатильности в четверг не наблюдалось, хотя сценарий со снижением добычи на 500 тыс. б/с, не был базовым. Фьючерсы Brent выросли всего лишь на 0,6%. Возникает вопрос, почему не было сильной позитивной реакции? Вижу две причины. Во-первых, страны ОПЕК+ и так добывали меньше, чем могли бы себе позволить в рамках установленных квот. Главным образом, это было обеспечено Саудовской Аравией.

Во-вторых, министр энергетики РФ Александр Новак уточнил, что из учета добычи нефти России может быть исключен газовый конденсат в объеме 760 тыс. б/с. «Приняты рекомендации, которые мы представили, исключить из мониторинга объемы конденсата. Перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК, ОПЕК не учитывает конденсат, а только нефть. Будет такая же методика учитываться для стран не-ОПЕК», — сказал Новак.

Сегодня ждем окончательные результаты переговоров с обозначением более конкретных параметров соглашения. Действия ОПЕК+ продиктованы опасениями переизбытка нефти в I–II кварталах 2020 г., что в свою очередь могло бы оказать давление на цену. Однако в III-IV кварталах речь наоборот может идти о дефиците, особенно с учетом того, что темпы роста добычи в США, на наш взгляд, к тому моменту существенно замедлятся на фоне спада буровой активности. Поэтому сохраняю умеренно позитивный среднесрочный взгляд по Brent.

Помимо общего ослабления американского доллара в мире, снижению курса USD/RUB как раз способствуют ожидания благоприятного для рынка нефти исхода переговоров стран ОПЕК+. Действия картеля дают относительно высокую степень уверенности в том, что существенного падения цен не произойдет. Соответственно это крайне благоприятно для курса рубля.

Пара USD/RUB снижается последние 4 сессии и сейчас опустилась к отметке 63,7. Ближайшая область поддержки расположена около 63,5-63,6. Если вдруг эти отметки будут пройдены, то шансы на ожидаемый ранее подъем курса в декабре к 65 заметно снизятся.

Ожидания стабильности в ценах на нефть позитивны и для бумаг российского нефтегазового сектора. В частности, положительный среднесрочной взгляд сохраняется по акциям Газпром нефти, Лукойла, Роснефти.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растет на 0,14%, нефть Brent в минусе на 0,22%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного выше уровня закрытия четверга, в пределах 0,25%.