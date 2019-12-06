Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится на умеренно позитивном внешнем фоне в начале торговой сессии в пятницу. Участники рынка будут следить за новостями и решением по квотам добычи нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель.

ПРОГНОЗЫ

Учитывая локальный оптимизм на внешних рынках ожидается повышение индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов и проторговку в ближайшие дни его нижней половины, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Эксперт напоминает, что представление "Газпромом" новой дивидендной политики с 6 декабря перенесено на 12 декабря.

"Сегодня будут опубликованы данные по инфляции за ноябрь, которые могут пролить свет на то, каким будет решение ЦБ по ключевой ставке в следующую пятницу. В настоящий момент мы и большинство других участников рынка ожидаем, что ставка будет снижена на 0,25 процентного пункта. На международные рынки может оказать влияние публикация статистики по рынку труда в США", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль будет находиться в пятницу в диапазоне 63,5-63,8 рубля.

"Неожиданное решение принял вчера мониторинговый комитет ОПЕК+, предложив странам ОПЕК+ снизить квоты на производства нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Наиболее вероятным рассматривался вариант, что саммит ОПЕК+ оставит квоты без изменения и ограничится позитивными заявлениями. Но эта информация не привела к взлету котировок", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Сегодня торги на нефтяном рынке будут проходить волатильно и фиксация прибыли по факту совсем не исключена, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в четверг закрыли торги слабым ростом, который замедлен рисками, связанными с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,22-0,3%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33%, японский Nikkei 225 — на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,06%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,77%.

Стоимость нефти снижается на 0,19% — до 63,27 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,02% — до 1,1104 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,05% — до 2899,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,03%, до 1430,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 23 копейки, до 63,72 рубля, евро — на 8 копеек, до 70,76 рубля, следует из данных Московской биржи.