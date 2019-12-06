По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (ЛКА) в России снизились на 6,4% год к году до 157 тыс. машин. За январь–ноябрь объемы продаж сократились на 2,8% относительно уровня годичной давности до 1,6 млн машин.

После некоторого замедления темпов снижения в августе (минус 1,3%) и сентябре (минус 0,2%) в октябре объемы продаж сократились на 5,2%, а в ноябре темпы падения ускорились. Продажи LADA (31,2 тыс. машин, что соответствует 19,9% от продаж новых автомобилей в России) уменьшились на 7% по сравнению с уровнем ноября 2018 г. Среди ТОП-10 брендов по росту объемов реализации самые высокие темпы попрежнему были у автомобилей Skoda (плюс 11% в ноябре до 9 тыс. машин), а за 11 мес. 2019 г. продажи Skoda увеличились на 8% до 79 тыс. машин.

В декабре продажи продолжат снижаться. После роста на 13% в 2018 г. в этом году рынок находится не в лучшей форме. Хотя ноябрьские продажи и выше уровня ноября 2017 г., они ниже, чем в том же месяце 2018 г. из-за высокой базы конца прошлого года, которая сформировалась благодаря росту объемов реализации в преддверии повышения НДС. В декабре 2019 г., по-видимому, продажи продолжат снижаться.