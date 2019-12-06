В декабре продажи авто в РФ продолжат снижаться
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (ЛКА) в России снизились на 6,4% год к году до 157 тыс. машин. За январь–ноябрь объемы продаж сократились на 2,8% относительно уровня годичной давности до 1,6 млн машин.
После некоторого замедления темпов снижения в августе (минус 1,3%) и сентябре (минус 0,2%) в октябре объемы продаж сократились на 5,2%, а в ноябре темпы падения ускорились. Продажи LADA (31,2 тыс. машин, что соответствует 19,9% от продаж новых автомобилей в России) уменьшились на 7% по сравнению с уровнем ноября 2018 г. Среди ТОП-10 брендов по росту объемов реализации самые высокие темпы попрежнему были у автомобилей Skoda (плюс 11% в ноябре до 9 тыс. машин), а за 11 мес. 2019 г. продажи Skoda увеличились на 8% до 79 тыс. машин.
В декабре продажи продолжат снижаться. После роста на 13% в 2018 г. в этом году рынок находится не в лучшей форме. Хотя ноябрьские продажи и выше уровня ноября 2017 г., они ниже, чем в том же месяце 2018 г. из-за высокой базы конца прошлого года, которая сформировалась благодаря росту объемов реализации в преддверии повышения НДС. В декабре 2019 г., по-видимому, продажи продолжат снижаться.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191206/830652297.html