Saudi Aramco: новый бенчмарк может оказать поддержку акциям нефтегазового сектора РФ
Компания Saudi Aramco разместила 1,5% капитала по цене 32 рияла (8,53 долл.) за акцию на общую сумму 25,6 млрд долл., что предполагает оценку компании на уровне 1,7 трлн долл. По данным газеты Коммерсант, 1% был размещен среди институциональных инвесторов, остальные 0,5% получат розничные инвесторы. Торги акциями начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря.
Цена сделки предполагает оценку Saudi Aramco на уровне 18x по мультипликатору P/E-2019п и дивидендную доходность в 4,4% (при условии что компания выплатит в качестве дивидендов не менее 75 млрд долл. Это существенно выше текущей оценки российских нефтяных компаний, которые, согласно нашим расчетам, в данный момент торгуются с мультипликатором P/E-2019п, равным 6,6x, и дивидендной доходностью в 6,8%. На наш взгляд, в условиях сохраняющегося избытка ликвидности на глобальных рынках этот новый бенчмарк может оказать поддержку акциям российского нефтегазового сектора.
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