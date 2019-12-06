Мониторинг максимальных ставок по розничным вкладам в десяти крупнейших банках по объему депозитов показал рост ставок в конце ноября: средняя ставка повысилась до 6,13% с 6,03% в середине месяца. Мы полагаем, что рост ставок – краткосрочное явление, связанное с сезонными предложениями по депозитам перед праздниками, тем не менее это косвенно подтверждает, что банки не видят оснований рассчитывать на дальнейшее существенное снижение ключевой ставки, цикл практически завершен. Мы полагаем, что после окончания действия сезонных предложений ставки по депозитам продолжат снижаться, это, в свою очередь, может привести к сокращению объемов депозитов в банковской системе.

Несмотря на рост корсчетов банков в ЦБ, ставки на межбанковском рынке остаются на повышенном уровне. За последние два дня корсчета банков выросли почти на 500 млрд руб., в значительной степени из-за перераспределения средств с депозитов банков в ЦБ и за счет роста поступлений по бюджетному каналу, которые мы оцениваем примерно в 200 млрд руб. В результате корсчета банков в ЦБ превысили 2,9 трлн руб. Средств на корсчетах сейчас с избытком, но ставки на межбанковском рынке пока практически не снижаются, ставка RUONIA держится около уровня ключевой ставки. Мы полагаем, что сегодня или в понедельник ставки пойдут вниз и ситуация нормализуется.