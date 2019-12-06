Тестирование ценой палладия отметки $2000 представляется реалистичным в ближайшее время. Для этого котировкам достаточно прибавить около 10%. Это равносильно колебаниям цены на металл за последние 3 недели.

Интересно, что при столь бурном росте цены, у платины больше шансов заменить палладий в автомобильной промышленности. За счёт того, что приобретать катализаторы для дизельных двигателей, при производстве которых используется платина, станет выгоднее, чем катализаторы для бензиновых.

Разница в цене двух металлов сейчас двукратная, платина торгуется вблизи $900/тройскую унцию. При этом 10 лет назад ситуация была противоположной, платина торговалась вблизи $2000/тройскую унцию. Именно промышленное применение данных драгоценных металлов толкает цену вверх.

Несмотря на снижение продаж автомобилей на крупных рынках (Китай, Индия и др.), дефицит палладия будет сохраняться. Нарастить производство удастся только через в течение нескольких лет.

В свете текущих тенденций «Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов (к ним относится и палладий) на Таймыре. Запуск планируется в 2024 году, но и сейчас «Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия.

Столь существенные изменения на рынке драгоценных металлов могут привести к тому, что страны-производители, в том числе и Россия, будет получать дополнительную экспортную выручку, а заказчики стремиться к их замещению в технологических процессах.