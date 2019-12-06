Вчера ФТС опубликовала статистику по импорту из стран дальнего зарубежья, которая привлекла наше внимание существенным пересмотром данных. Так, октябрьская цифра по импорту была увеличена на 3,5 млрд долл. — с 17,2 млрд долл. до 20,7 млрд долл. (т.е. масштаб пересмотра составил почти 20%). В результате вместо существенного падения на 7,4% г./г. получается, что в октябре был рост, и не менее существенный (11,6% г./г.).

Подчеркнем, что, хотя пересмотр данных – обычное дело, такой значительный его масштаб для статистики по импорту ФТС не характерен: во всяком случае, сентябрьские данные были пересмотрены лишь на 60 млн долл., а августовские – всего на 21 млн долл. (это лишь доли процента от общего объема).

Еще более удивительно, что этот пересмотр коснулся не одной позиции (тогда бы это могло объясняться, например, уточнением в стоимости/учетом какой-то единовременной крупной поставки), а многих, не связанных между собой: на графике видно, что резко вырос вклад фармацевтики, машин и оборудования, продовольствия.

Впрочем, на наш взгляд, сейчас динамика импорта фармацевтики выглядит более понятно (в нашем прошлом обзоре мы отмечали странность ее резкой просадки и полагали, что она должна была быть временной). Конечно, столь высокие темпы роста импорта в октябре выглядят уж слишком оптимистичными, данные за ноябрь (+8,5% г./г.) лучше укладываются в общую динамику (так, в июле и сентябре рост был более 5% г./г.).

При этом выводы, которые мы делали в прошлом обзоре относительно динамики импорта в целом за этот год, сохраняются: слабость внутреннего спроса не дает шансов на устойчивое ускорение зарубежных закупок. Так, несмотря на оптимизм последних двух месяцев, динамика импорта все равно сохраняется на околонулевых уровнях (без учета октября-ноября его годовой рост был нулевым, а последние два месяца улучшают эту цифру лишь до 2% г./г.). Примерно на таком же уровне стоит ждать роста импорта (в долл.) по итогам года.