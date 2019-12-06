Вчера участники рынка, вдохновленные словами президента Трампа, что с Китаем дела идут хорошо, сказанные им в среду, решили продолжить мини-ралли, начатое накануне. Но бычьего запала хватило лишь на премаркет да на первые 15 минут торгов. Затем, как обычно бывает в таких случаях, участники рынка быстро передумали и, по-видимому, решили, что хорошего понемногу и начали фиксировать прибыль. Но и процесс фиксации тоже надолго не затянулся и уже через час с начала основной торговой сессии процесс «принятия решений» окончательно подошел к концу. Волатильность упала до нуля и до конца торгов индексы плавно, медленно, но уверенно ползли на исходные позиции, где собственно и завершился очередной торговый день.

Ноль он и есть ноль. Так что вчерашний день можно смело вычеркнуть из истории фондового рынка — ничего существенно важного ничего не произошло. Впрочем, никто и не ожидал от вчерашних торгов каких-либо выдающихся откровений или новых инвестиционных идей. Участники рынка «переваривают» полученную в предыдущие дни информацию и ждут итогов заседания FOMC ФРС США, которое состоится на следующей неделе. А до этого момента вряд ли появятся какие-либо признаки повышенной активности. Что уж тут говорить, если даже после супер важной встречи стран ОПЕК+ всегда энергичная и динамичная нефть даже не дернулась после поступления информации, что участники встречи фактически ни о чем не договорились. Если уж нефть стоит на месте, то чего же ждать от более спокойного фондового рынка?

На отраслевом уровне, естественно, тоже никаких выдающихся событий не было. Единственно, все же можно отметить, что аппетит к риску среди инвесторов все же сохраняется, и акции компаний из отраслей — главных двигателей прогресса — технологического и биотехнологического секторов чувствовали себя получше нежели акции из защитных секторов. Наряду с акциями электроэнергетики чуть похуже, чем в среднем по рынку шла торговля и в акциях компаний потребительского сектора. О слабости этого сектора свидетельствует, например, и тот факт, что вышедшая вчера квартальная отчетность одного из лидеров ритейла компании Dollar General (DG, +1,01%) была воспринята инвесторами сначала «НА УРА» и акции компании улетели вверх почти на 5%, но концу торгов весь рост сдулся и еще хорошо, что акциям этого интереснейшего ритейлера удалось остаться в зеленой зоне.

Как всегда, несколько сюрпризом преподнесли инвесторам биотехнологические компании. И как всегда, одна история была со знаком «плюс», а другая со знаком «минус». Так, акции компании Biogen (BIIB, +3,41%) взлетели после презентации нового лекарственного препарата для лечения болезни Альцгеймера. А вот акции Alexion Pharmaceuticals (ALXN, —6,96%) буквально рухнули почти на 7% после сообщения об уходе из компании финансового директора. Причина его ухода не известна, но многие аналитики все же считают, что особых причин для беспокойства нет. И если исходить из этого, то конечно эти акции продолжают оставаться хорошим объектом для инвестиций.

Ожидания рынка 6 декабря

Вчера разогнать рынок наверх не удалось, но это не означает, что этого нельзя сделать сегодня. И пока все идет именно к этому. Умеренный позитив властвует на всех рынках. Причем если с Азией все понятно — она просто догоняет ушедшие вперед европейские и американские рынки, то с Европой все гораздо более запутанней. И по большому счету ответа на вопрос — почему Европа сегодня растет — попросту нет. Казалось бы чего ей радоваться? Особенно после вышедших сегодня данных о динамке изменения объемов фабричных заказов в ноябре, которые показали снижение на 0,4% вместо ожидавшегося роста на 0,3% (ничего себе ошибочка!). Однако, как видим, это не сильно расстроило инвесторов и ведущий немецкий индекс DAX-30 уверенно растет, прибавляя более 0,3% к вчерашнему закрытию. У всех остальных европейских индексов дела идут еще лучше.

Очень неплохо чувствуют себя в последний день недели и фьючерсы на основные американские индексы. Здесь мы видим достаточно уверенный восходящий тренд с ростом в пределах 0,4%. Однако слишком сильно радоваться пока точно не стоит. Что называется, еще не вечер. Или утро по американскому времени… Кому как нравится! Еще до начала торгов в 16-30 мск выйдет приличная порция важных макроданных по рынку труда. И если фактически никто не сомневается, что уровень безработицы по итогам ноября останется на самом низком за последние 50 лет уровне в 3,6%, то вот с приростом новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и в частном секторе могут быть проблемы.

Несмотря на то, что аналитики прогнозируют рост рабочих мест по сравнению с октябрем, но… напомним, что в среду вышли аналогичные данные от агентства ADP, которые оказались намного хуже ожиданий. Так что будем следить и надеяться, что данные от ADP оказались не совсем верны. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо… И при этом, у нас все же есть шансы увидеть позитивное завершение такой непростой и весьма нервной недели.