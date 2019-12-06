В пятницу рынки узнали стоимость саудовского гиганта Saudi Aramco, на очереди остается решение ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки о сокращении нефтедобычи. На наш взгляд, два данных события имеют весьма высокую корреляцию.

Saudi Aramco удалось поставить новый мировой рекорд по объему привлечения на IPO в $25,6 млрд (1,5% акций размещено на эту сумму на первом этапе), что делает нефтяного гиганта самой дорогой в мире компанией стоимостью в $1,7 трлн. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.

Полагаем, что успех данного этапа размещения акций SA означает, что мировые инвесторы «принимают» нефтяной рынок. Опасения отказа от высоких цен из-за негативных взглядов держателей капитала на перспективы нефтяного рынка не оправдались. Тем не менее мы видим, что нефть в последнее время продолжает демонстрировать отставание от рыночного ралли, пик которого мы наблюдали в прошлом месяца на фоне торгового оптимизма. Такая условная инертность ценовой конъюнктуры нефтяного актива к столь дорогому размещению SA, по нашим оценкам, все еще определяется тревогами инвесторов за мировой рост в целом. Другими словами, мы видим некоторую дивергенцию между ценами размещения Saudi Aramco и нефтяными котировками. Первые отражают фактическую «жадность» инвесторов на финансовых рынках, в то время как вторые в большей мере отражают реальное положение вещей в мировой экономике.

По нашим оценкам, такая дивергенция вряд ли сможет стать долго- или среднесрочным процессом. Таким образом, либо нефтяным ценам нужно ускорить свой рост, либо акциям Saudi Aramco скорректироваться.

С учетом того факта, что мы сохраняем наши взгляды на госполитику Саудовской Аравии, полагаем, что все усилия королевства и дальше будут концентрироваться на том, чтобы саудовский нефтяной гигант оставался максимально дорогим – котировки SA будут находить перманентную поддержку в действиях властей на нефтяном рынке. Таким образом вариант нейтрализации вышеуказанной дивергенции за счет снижения цен акций Saudi Aramco не видится наиболее вероятным.

Тем временем ускорение роста нефтяных цен, судя по всему, может стать для королевства выполнимой задачей.

Ранее мы обращали внимание на то, что в рынке появлялись резко разнонаправленные информационные интервенции. Сначала о том, что Саудовская Аравия устала от «вытягивания» сделки ОПЕК+ за свой счет. Однако следом на рынок поступила информация о том, что экспортёры рассматривают вариант увеличения совокупных объемов сокращения нефтедобычи еще на 400 тыс. барр./сутки. Также ранее мы указывали на то, что такая разнонаправленность информационных интервенций может быть частью борьбы политических элит королевства (главы Минэнерго Азиза бен Салмана и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана).

Тот факт, что SA разместилась очень дорого, на наш взгляд, может указывать на то, что «воля» наследного принца Саудовской Аравии остается доминирующей в королевства, а информационные интервенции о возможном увеличении сокращения нефтедобычи могут оказаться близки к реальности.

В данном случае мы не исключаем того, что текущее положение вещей может быть сформировано следующим образом. Информационные интервенции о возможном увеличении сокращения добычи экспортёров в рамках сделки ОПЕК+ на 400 тыс. барр./сутки, а по последующей информации от самих представителей ОПЕК+ на все 500 тыс. барр./сутки, могли стать одним из факторов, позволившим Saudi Aramco разместиться по столь дорогой цене.

В результате мы не можем исключать того, что по итогам сегодняшнего заседания ОПЕК+ экспортеры примут решение об углублении сокращения добычи в рамках сделки – на данном шаге может «строиться» текущая стоимость Saudi Aramco.

На наш взгляд, необходимость такого углубления сокращения нефтедобычи пока что неочевидна. В данных условиях такое сокращение может иметь плавающий характер. Например, экспортеры договорятся о продлении сделки на перспективу 2020 года, в то время как в 1кв. объемы сокращения будут повышенными (1,7 млн барр./сутки) и далее вернутся на «традиционные» (1,2 млн барр./сутки). Длительность такого периода углублённого сокращения добычи будет в основном определяться факторами сезонности нефтяного рынка.

В результате по итогам пятницы экспортеры могут принять решение о продлении сделки на I полугодие 2020 года (с договорённостью о встрече весной, на которой с весьма высокой вероятностью сделка будет продлена до конца 2020 года). Объемы сокращения могут составить 1,7 млн барр./сутки в 1кв. 2020 с их дальнейшей нормализацией до 1,2 млн барр./сутки далее по году.

Решение о продлении сделки на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи (1,7 млн барр./сутки) может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время. Полагаем, что в этом случае нефть, при отсутствии прочих негативных шоков для рынка, закончит год в диапазоне 64-68$.

В том случае если по итогам пятничного заседания ОПЕК+ идея использования периодов углубленного сокращения нефтедобычи будет отвергнута, но сделка будет продлена на 2020 год, нефтяные котировки вряд ли продемонстрируют значительный спад и завершат год на уровнях 60-64$.