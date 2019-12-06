Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал преимущественно рост против доллара и евро. При этом доллар ушел на минимум с 8 ноября – около 63,61 рубля, евро – к 70,3 рубля – к минимуму с 25 ноября.

Фактором динамики курса рубля оставалась чехарда с аппетитом к риску на фоне переменчивых перспектив американо- китайских торговых переговоров. Рынок нефти на фоне решений ОПЕК+ оттолкнулся вверх от уровня 60,3 доллара за баррель сорта Brent и поддержал курс российской валюты.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 60 копеек до 63,6 рубля, евро — на 50 копеек до 70,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась в район 4,1 тысячи против 4 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ ПОТЕРИ

Рубль нейтрально начал неделю против основных резервных валют. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков поддержало давление на курс российской валюты, хотя внутренние факторы оставались позитивными.

Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%. Аналитики ожидали, что показатель, напротив, вырос — до 49,2%. Рынок нефти, пытавшийся корректироваться вверх, после провала в конце прошлой недели, растерял часть роста.

Однако поддержку рублю оказали слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что ожидаемая волатильность рубля к доллару достигла минимума с августа 2008 года. Кроме того, замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что его ведомство обсудит с ЦБ вариант сокращения отложенных покупок валюты на рынке, по расчетам министерства, такие покупки могут быть прекращены через полгода, когда их оставшийся объем опустится до 1 триллиона рублей и сравняется с планируемыми инвестициями из Фонда национального благосостояния.

Неопределенность в вопросе заключения американо-китайской торговой сделки поддерживала давление на курс валют развивающихся рынков. Ситуация на неделе осложнилась после того, как официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие американского закона в поддержку Гонконга.

Геополитика на этом не закончилась. Определенное психологическое давление на рубль оказало решение минфина США ввести санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

Впрочем, рынок нефти повышался, что тянуло вверх и курс рубля. Этому способствовали данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 ноября, уменьшились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 447,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения этих запасов на 1,7 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,3 миллиона баррелей — до 43,8 миллиона.

Кроме того, в СМИ появились сообщения, что Китай и США могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в уверенном укреплении против доллара и евро. Рынок нефти отыграл провал конца прошлой недели и обновил максимумы с 23 сентября. Этому способствовали новости с саммита ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Так, альянс договорился нарастить объем сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия добровольно взяла на себя обязательства сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. В итоге сокращение составит 2,1 миллиона баррелей в сутки. К слову, примерно на такую величину США нарастили добычу сланцевой нефти в 2019 году.

На таком благоприятном фоне рынок нефти получил поддержку, что позитивно и для курса рубля. В то же время, завершение года традиционно сопровождается сезонным ослаблением российской валюты на фоне роста рублевой ликвидности у банков и спроса на валюту перед Новым годом.

В итоге доллар все-таки может попробовать вернуться на уровень 64 рубля и закрепиться выше него.

Геополитический фактор в виде "нормандской встречи" также может ощутимо повлиять на курс в любую сторону, в зависимости от итогов саммита по Украине.