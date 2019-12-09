Отечественные биржевые индексы завершили пятницу ростом на из-за подскока наверх нефтяных цен. Биржевые индексы США также завершили пятницу ростом из-за выхода сильной статистики по рынку труда и хороших новостей относительно переговоров США и Китая по торговым вопросам. Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу отметил, что, хотя приближающийся «дедлайн» для повышения пошлин США на ввоз китайских товаров, намеченный на 15 декабря, никто не отменял, проводятся «конструктивные переговоры, практически ежедневно» и стороны близки к достижению договоренностей. В целом к инвесторам и экспертам приходит понимание, что торговый конфликт между двумя странами — тема «долгоиграющая». К примеру, аналитики Citi полагают, торговый конфликт может затянуться более чем на десять лет, даже если в следующем году страны подпишут так называемое «соглашение первой фазы».

В 2020 году для нашего рынка главной будет тема цен на энергоресурсы, а для американского фондового рынка будет тема выборов Президента США. Если в США победит кандидат от Демократической партии, то высока вероятность повышения налогов и ужесточения государственного регулирования бизнеса, если победит Дональд Трамп, то высока вероятность усиления торговой войны. Предстоящие в США выборы будут нервировать инвестор, тем не менее аналитики Citi на днях повысили прогноз по американскому фондовому рынку. Целевой уровень по индексу S&P 500 на конец 2020 года повышен с 3300 до 3375 пунктов, в связи с тем, что рост индекса превзошел ожидания в 2019 году. По мнению Citi, в первом полугодии 2020 года индекс может даже вырасти до 3500 пунктов, на фоне усиления американской экономики и улучшения условий для мировой промышленности. Возможно также ослабление доллара и, в том числе, дальнейший рост интереса к развивающимся рынкам.

На развивающихся рынках хотелось бы остановится подробнее…. Многие эксперты считают, что развивающиеся рынки в 2020 году покажут опережающий рост экономики. Старший вице-президент Moody’s Герсан Цурита прогнозирует, что в следующем году экономический рост развивающихся стран в среднем составит свыше 4,5%, в то время как среди крупных развитых стран экономический рост в 2020 году будет менее 1,5%. Эксперты Moody’s не ждут рецессии в какой-либо крупной развивающейся стране, за исключением Аргентины.

После двух дней переговоров в Вене, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Салман, пообещал снизить уровень нефтедобычи в стране до уровней 2014 года. В дополнение к общему снижению квот на нефтедобычу странами-участницами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией, Королевство будет добровольно держать уровень нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в день ниже своей официальной квоты. IPO Saudi Aramco прошло успешно (по верхней границе).

Для нашего рынка, хребет которого составляют нефтяные акции, позитивом является то, что нефтегазовый индекс NYSE ARCA OIL and GAS INDEX в пятницу вырос на 2,04%. В пятницу этот индекс пробил наверх месячный нисходящий тренд, следовательно, просадки котировок нефтяных компаний в ближайшие дни будут инвесторами выкупаться.

Техническая картина на ближайшие дни «бычья». На прошлой неделе индекс РТС отскочил наверх от зоны поддержки 1400 – 1410 пунктов, и в ближайшие дни мы ждем его роста в район 1470 пунктов. Не знаю, будет ли полноценное Новогоднего ралли в последние торговые дни декабря, но репетиция ралли будет обязательно!