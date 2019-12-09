Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,91%, закрывшись на отметке 3145,91 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,22%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США облигаций выросла на три базисных пункта, до 1,84%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до —0,29%.

Поводом для оптимизма послужили цифры по рынку труда. Так, согласно опубликованным Министерством труда США данным, безработица в стране с октябрьских уровней в 3,6% в ноябре снизилась до 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, ожидали сохранения безработицы на уровне октября и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях на 186 тысяч.

Помимо этого, игроки по-прежнему одержимы темой торгового соглашения между США и Китаем и ключевым событием, которое расставит все точки над i, будет решение президента США Дональда Трампа по тарифам на китайские товары 15 декабря. Также на текущей неделе в фокусе рынков будут заседания ФРС США, ЕЦБ и Банка России.

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов выросли на 1,39%, закрывшись на отметке $64,27. В пятницу страны ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 года. На данном этапе соглашение предусматривает сокращение всеми участниками добычи «черного золота» на 1,2 миллиона баррелей в сутки и действует до конца марта 2020 года. При этом Саудовская Аравия, чьи обязательства по снижению добычи и без того увеличиваются на 167 тыс. баррелей в сутки, по собственной инициативе сократит ее еще на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, с учетом добровольного вклада королевства, общее сокращение добычи странами ОПЕК+ достигнет 2,1 миллионов баррелей в сутки.

Стоит отметить, что принятые ОПЕК+ решения по срокам продления соглашения по сокращению добычи нефти были вполне ожидаемы рынком, но дополнительная опция в виде сокращения добычи еще на 500 тыс. баррелей в сутки стала драйвером роста стоимости фьючерсного контракта Brent к уровню $65. Однако в текущей ситуации нельзя исключать, что спекулянты, получившие неплохую прибыль, могут приступить к ее фиксации и закрытию длинных позиций, открытых в преддверии саммита ОПЕК+. В целом же, в долгосрочной перспективе цены на «черное золото» под влиянием таких факторов, как слабый рост мирового ВВП и продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином, будут оставаться в диапазоне $60-65, с возможным тестированием его нижней границы.

На минувшей неделе индекс МосБиржи вышел вниз из диапазона 2915–2960 пунктов, однако до ключевой поддержки — уровня 2850 п. — так и не дошел, вернувшись к отметке 2920 п. Теперь для продолжения восходящего движения рублевому индикатору нужно закрепиться над данным рубежом, в противном случае риски очередного снижения снова выйдут на передний план. В настоящий момент поддержки в индексе МосБиржи расположены на рубежах 2920 и 2900 пунктов, сопротивление находится в районе 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 142500 — 141500 пунктов, сопротивления — 145000 и 146500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,75 руб./$, потеряв 0,05% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63,60, сопротивления расположены на уровнях 63,85 и 64.